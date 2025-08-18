Нужно это сделать, и война закончится: Сикорский назвал "простой" шаг к миру в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский указал на важный нюанс решения, как необходимо закончить войну в Украине. По его словам, нужно, чтобы Россия придерживалась подписанных и ратифицированных договоров.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский в соцсети X отметил, что у Украины уже более 30 лет есть гарантии безопасности относительно нерушимости границ, ведь получила их с Будапештским меморандумом в обмен на отказ от ядерного оружия. Кроме того, в России был ратифицирован договор о границах с Украиной.

"Для справки. С 1994 года у Украины уже есть гарантии независимости и неприкосновенности границ, также от России. Кроме того, 22 апреля 2004 года Владимир Путин торжественно ратифицировал Договор о российско-украинской границе. Достаточно их придерживаться, и война закончится", — отметил Сикорский.

Сообщение Сикорского появилось вскоре после того, как спецпредставитель президента США Стив Виткофф рассказал о "серьезных гарантиях безопасности", которые Трамп и Путин обсуждали для Украины. По его словам, после подписания мирного соглашения Россия на законодательном уровне примет решение не нападать на другие европейские страны, включая Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стив Виткофф объяснил, как Путин якобы пошел на уступки по пяти регионам Украины. По его словам, это значительный сдвиг в позиции РФ. Кроме того, спецпредставитель Трампа добавил, что "уступки, на которые согласилась Россия, состоят в том, чтобы не захватывать всю Украину полностью".

Также "Комментарии" писали, что Путин предложил Китай как возможного гаранта безопасности Украины во время переговоров с Трампом.