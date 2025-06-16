Нужно быть предельно острожными: Зеленский рассказал, куда в дальнейшем планирует бить РФ

Россия планирует дальнейшие атаки против украинской энергетики, в частности существует угроза инфраструктуре атомной генерации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер рассказал, что провел совещание с военными, Службой безопасности Украины и правительственными чиновниками по защите инфраструктуры от российских ударов. По его словам, "нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно".

Президент подчеркнул, российские войска планируют и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные имеются у разведок западных партнеров.

"Конкретно относительно российской угрозы инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Уиткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США", – отметил Зеленский.

Президент также заслушал доклады главы СБУ и начальника Генштаба.

"Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны оказать ощутимое влияние на ситуацию", – написал украинский лидер.

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