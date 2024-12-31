"Нужно быть начеку": Селезнев предупредил о вероятности повторного удара РФ на Новый год

После утренней ракетно-дроновой атаки 31 декабря, которая не была слишком масштабной, российская армия может осуществить новый удар в ближайшее время.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

"Согласно информации из российских пропагандистских пабликов, российские войска атаковали предприятия, которые являются частью украинского оборонно-промышленного комплекса. Также сообщается о повреждениях котельных и многоэтажных домов. То есть ракетные атаки продолжаются", — отметил Селезнев.

Он также отметил, что во время утренней атаки противник израсходовал незначительное количество своих ракетных ресурсов, поэтому у него остались ракеты для последующих ударов.

"Россия использует комбинацию разных типов ракет — баллистических и крылатых. Это позволяет обманывать нашу систему противовоздушной обороны. Что именно стало целью в Киеве, пока не сообщается, но обычно такие удары нацелены на военные объекты. Очевидно, что нам нужно быть готовыми последующих атак", — убежден эксперт.

Аналитик также напомнил, что в прошлом году перед самым новым годом началась большая воздушная тревога, а ночью раздались взрывы.

"В ночь на 2 января Россия совершила масштабную ракетно-дроновую атаку. Учитывая эти события, не исключено, что российская армия вновь использует этот период новогодних праздников для давления. У них есть на это ресурсы — 1400 ракет", — подчеркнул Селезнев.

Подытоживая, эксперт отметил, что вероятность следующего удара достаточно высока.

"Повторная ракетная атака может произойти в любой момент. Россия использовала всего 8 своих стратегических бомбардировщиков, и у них есть определенный запас ракет", — уточнил военный аналитик.

Портал "Комментарии" ранее писал, что российские военные могут снова атаковать Украину на праздники — на Новый год. Как пояснил военный эксперт Павел Нарожный, агрессор выбирает такие даты, чтобы запугать гражданское население и испортить праздник. Однако он уверен, что украинцы смогут выстоять перед подобными атаками.