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"Нужна движуха": чем опасны для Украины военные учения Путина с Беларусью в 2025 году

За демонстрацией силы могут скрываться реальные угрозы для Украины

сегодня, 08:30
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Клименко Елена

Президент Владимир Зеленский предупреждает, что Россия может готовить очередную провокацию под прикрытием военных учений, которые планируются в Беларуси на лето 2025 года. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Кремль не разыгрывает обучающий сценарий — такие "маневры" могут оказаться подготовкой к новому наступлению.

"Нужна движуха": чем опасны для Украины военные учения Путина с Беларусью в 2025 году

Фото: 24 Канал

Обучение в Беларуси — всегда фактор риска, ведь они могут стать прикрытием для подготовки к боевым действиям. Хотя на сегодняшний день в Беларуси находятся лишь около 2 тысяч российских военных, среди которых нет ударных подразделений, ситуация может измениться, утверждает Коваленко.

Там находятся радиотехнические части, силы ПВО, персонал для обслуживания аэродромов и небольшая группа наемников "Вагнера". В то же время, армия Беларуси не готова к масштабным операциям, а Лукашенко официально не позволял РФ использовать свои силы.

Ключевой вопрос — будет ли Россия наращивать военное присутствие ближе к началу учений. Если численность контингента составит 20-30 тысяч, это уже будет серьезной угрозой. Для сравнения, в 2022 году РФ ввела из Беларуси 40-тысячную ударную группировку, включавшую элитные войска — десант, морскую пехоту и спецназовцев. Но даже этого не хватило для взятия Киева — через месяц оккупанты отступили.

По словам эксперта, ситуация для России еще хуже: дефицит техники, нехватка квалифицированного личного состава, кризис среди командиров. Поэтому для повторения попытки масштабного вторжения Кремлю придется собрать по меньшей мере 80 тысяч военных. Однако даже это не гарантирует успеха — украинские оборонные силы уже готовы к возможному вторжению в приграничных областях, в частности в Киевской и Черниговской.

Портал "Комментарии" писал, что осенью 2025 года Россия и Беларусь готовятся к масштабным совместным военным учениям, которые могут скрывать подготовку к новому наступлению на Украину с севера. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на военного эксперта Майкла Кларка.



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Источник: https://opinions.glavred.net/putinu-nuzhna-dvizhuha-chem-opasny-voennye-ucheniya-rossii-i-belarusi-letom-2025-go-10661027.html?_gl=1*1a8vrek*_ga*MTcwMjI4OTA4MS4xNzM2MTYwNTEy*_ga_GTZ11TXQEP*MTc0NjE2MTc2Ni41NTMuMS4xNzQ2MTY0MTA1LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MT
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