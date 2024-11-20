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Нож в спину Путина: Китай знал, что по РФ ударят американским оружием

Си Цзиньпин знал, что по РФ ударят западным оружием и не выступил против этих ударов

20 ноября 2024, 09:42 comments1276
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Ткачик Олеся

События с возможным привлечением северокорейских войск в Курской области стали сигналом для Запада действовать более решительно. Как следствие, Украина получила разрешение наносить удары по территории России, что вызвало панику в Кремле, отметил в эфире 24 канала политолог Валерий Клочок. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин, осознавая новые угрозы, уже подписал указ об обновлении ядерной доктрины.

Нож в спину Путина: Китай знал, что по РФ ударят американским оружием

Си Цзиньпин

Эксперт отметил, что хотя у концепции Запада нет понятия превентивного удара, союзники Украины активно ссылаются на статью 51 главы VII Устава ООН. Именно этот документ ранее использовал Путин, обосновывая свои действия против Украины, утверждая, что НАТО угрожает российским границам.

"Так же сейчас и Запад ссылается на статью 51 – будут удары по России", — подчеркнул Клочок.

По его мнению, разрешение Украине наносить удары по России имеет для Путина два важных сигнала. Во-первых, таким образом, Запад реагирует на военное сотрудничество между Россией и КНДР, демонстрируя, что расширение их блока недопустимо.

Во-вторых, добавляет Клочок, НАТО указывает, что готово нейтрализовать военный потенциал России, если это станет необходимым.

По мнению политолога, решение об ударах по России было согласовано на встрече президентов Джо Байдена и Дональда Трампа. Это подчеркивает стабильность американской внешней политики, вне зависимости от того, кто возглавляет Белый дом.

При этом Клочок обратил внимание на важность недавней встречи Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином.

"На Западе пока нет понимания, как должна завершиться война. Однако перспективы завершения я вижу в том, что состоялся контакт Байдена и Си Цзиньпина. Обратите внимание, что удары по России произошли после их встречи. Я не говорю, что Си Цзиньпин их санкционировал, но его поставили в известность. По крайней мере, он их не отверг", — отметил политолог.

По его мнению, эти события могут стать переломным моментом в войне и дальнейших отношениях Запада с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина впервые ударила американскими ракетами по территории РФ.




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Источник: https://24tv.ua/dozvil-udari-po-rosiyi-pro-shho-signalizuye-putinu_n2689738
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