Новый замысел врага: где Россия может открыть новый фронт

Вероятность начала боевых действий в Черниговской области, подобных ситуации на Сумщине, остается достаточно высокой. Это связано с тем, что северо-восточная часть региона граничит с Брянской областью Российской Федерации. Такое мнение высказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан, пишет Главред.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

"Бои в этом районе могут начаться, тем более, что там у россиян есть несколько баз, старый аэродром Климово, рядом Клинцы – одна из военных баз, которая используется по этому направлению. Поэтому российские войска могут развернуться и начать боевые действия, в частности, и на черниговской земле в районе Семеновки", — пояснил он.

Впрочем, по его оценке, у России нет стратегической инициативы в этом регионе. Вероятные действия противника могут носить только тактический характер — с целью отвлечения украинских подразделений из других направлений фронта.

Кроме того, Свитан подчеркнул, что Российская Федерация опасается ответного удара — со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Брянской области. Учитывая выгодное географическое положение, украинские силы могли бы использовать природные особенности местности, включая реку Десна, чтобы закрепиться на территории РФ.

"На северном фронте и на Московском направлении для россиян не очень хорошая ситуация. В общем, фронт может развернуться и двинуться в сторону Москвы, а не от Москвы, как сейчас. Соответственно, не российские войска могут зайти на Черниговщину, а наши — на Брянщину", — подчеркнул он.

Свитан отметил, что направление в сторону Брянской области выгодно для ВСУ, поскольку река Десна может служить естественным барьером для обороны. В отличие от рек на Донбассе, Десна является существенным водным препятствием, которое в отдельных местах превышает 100 метров в ширину.

По его мнению, украинские войска могли бы занять отдельные участки на левом берегу Десны в пределах Брянской области, не с целью наступления на Брянск, а для формирования оборонной зоны. Такой буфер мог бы эффективно укрепить защиту северной границы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих в Покровском направлении и активно пытается прорвать украинскую оборону в районе Константиновки. Об этом заявил спикер Объединенной стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов.

В эфире "Общественного" Виктор Трегубов рассказал о ситуации на фронте. По его словам, Россия уменьшает интенсивность боевых действий на одних линиях столкновений и сосредотачивает свои силы на двух направлениях, которые стали для Москвы ключевыми.

Особое внимание спикер ОСУВ "Хортица" уделил ситуации в районе Константиновки со стороны Покровского направления. Трегубов отметил, что на этом районе Россия сосредоточила большое количество личного состава — более 100 тысяч солдат армии РФ.



