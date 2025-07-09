Новый замысел врага: где Россия может открыть новый фронт

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Лиля Воробьева
Вероятность начала боевых действий в Черниговской области, подобных ситуации на Сумщине, остается достаточно высокой. Это связано с тем, что северо-восточная часть региона граничит с Брянской областью Российской Федерации. Такое мнение высказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан, пишет Главред.
Наступление РФ (фото из открытых источников)
Впрочем, по его оценке, у России нет стратегической инициативы в этом регионе. Вероятные действия противника могут носить только тактический характер — с целью отвлечения украинских подразделений из других направлений фронта.
Кроме того, Свитан подчеркнул, что Российская Федерация опасается ответного удара — со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Брянской области. Учитывая выгодное географическое положение, украинские силы могли бы использовать природные особенности местности, включая реку Десна, чтобы закрепиться на территории РФ.
Свитан отметил, что направление в сторону Брянской области выгодно для ВСУ, поскольку река Десна может служить естественным барьером для обороны. В отличие от рек на Донбассе, Десна является существенным водным препятствием, которое в отдельных местах превышает 100 метров в ширину.
По его мнению, украинские войска могли бы занять отдельные участки на левом берегу Десны в пределах Брянской области, не с целью наступления на Брянск, а для формирования оборонной зоны. Такой буфер мог бы эффективно укрепить защиту северной границы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих в Покровском направлении и активно пытается прорвать украинскую оборону в районе Константиновки. Об этом заявил спикер Объединенной стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов.В эфире "Общественного" Виктор Трегубов рассказал о ситуации на фронте. По его словам, Россия уменьшает интенсивность боевых действий на одних линиях столкновений и сосредотачивает свои силы на двух направлениях, которые стали для Москвы ключевыми.
Особое внимание спикер ОСУВ "Хортица" уделил ситуации в районе Константиновки со стороны Покровского направления. Трегубов отметил, что на этом районе Россия сосредоточила большое количество личного состава — более 100 тысяч солдат армии РФ.