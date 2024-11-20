Новый закон для военных: кто теперь может покинуть военную службу

Верховная Рада Украины приняла важный закон, разрешающий военным покидать службу из-за трагедии в семье. Если несовершеннородные родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий, военнослужащие получат право вернуться в гражданскую жизнь.

Верховная Рада расширила права военнослужащих на увольнение

Законопроект №11531, поддержанный 308 депутатами, наконец решает проблему неравенства между военнообязанными и военными. Ранее увольнение из армии из-за потери родных касалось только тех, кто имел полнородных братьев или сестер. Теперь же это право распространяется и на тех, кто имеет общую только мать или отца.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что принятие этого закона является важным шагом к обеспечению равенства прав военных.

Но это еще не всё. В тот же день парламент принял еще один законопроект – №12104. Он уточняет, кто может получить отсрочку от призыва при мобилизации. Теперь эти правила более четко прописаны для тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Ранее "Комментарии" писали, что социологи задали украинцам вопросы, когда они ожидают принятия Украины в НАТО — в течение следующих 10 лет, через 10-20 лет, более 20 лет или "никогда". В результате 51% респондентов выбрали вариант ответа "в течение 10 лет". В опросе 2023 года этот показатель был самым высоким и достигал почти 70%. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные компанией Gallup.