Новый скандал в ВСУ: нардеп заявил, что на фронте сражается только 20% военных, а где остальные

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Лиля Воробьева
Украинские Вооруженные силы насчитывают около миллиона человек, впрочем, непосредственно на передовой воюет не более 20% от этого состава. Об этом заявил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Radio NV .
Война в Украине (фото из открытых источников)
Федиенко подчеркнул, что часть военных уже 3–4 года находятся в зоне активных боевых действий, в то же время другие постоянно находятся в тылу или на полигонах, фактически не участвуя в боях. Это, по его словам, создает дисбаланс в Вооруженных силах, нуждающийся в системном решении.
По мнению депутата, сегодня Украина постоянно наращивает количество военных, однако существует большая часть тех, кто остается в тылу, получая зарплату, но не участвует в боевых действиях.
Напомним, что "Комментарии" писали о прорыве России на Днепропетровщину . На территории Днепропетровской области, а также вблизи ее административной границы, российские оккупационные войска пока не зафиксированы. Об этом 9 июня сообщил спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Общественного", отрицая заявления захватчиков о якобы прорыве на Днепропетровщину.
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