Новый скандал в ВСУ: нардеп заявил, что на фронте сражается только 20% военных, а где остальные

Украинские Вооруженные силы насчитывают около миллиона человек, впрочем, непосредственно на передовой воюет не более 20% от этого состава. Об этом заявил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Radio NV .

Война в Украине (фото из открытых источников)

"У нас почти миллионная армия, но на самом деле на фронте — максимум 20%. Еще около 40% обеспечивают тыл, а остальные — формально военнослужащие, однако ротации среди них не проводятся", — отметил парламентарий.

Федиенко подчеркнул, что часть военных уже 3–4 года находятся в зоне активных боевых действий, в то же время другие постоянно находятся в тылу или на полигонах, фактически не участвуя в боях. Это, по его словам, создает дисбаланс в Вооруженных силах, нуждающийся в системном решении.

"Поэтому перед тем, как перейти к мотивации, я думаю, все-таки нужно перейти к эффективному использованию наших Вооруженных сил Украины путем замены, ротаций и так далее. А параллельно искать среди тех, кого мы еще не присоединили в ряды ВСУ, тех, кого мы можем мотивировать. Потому что у нас получается так: армия огромна, мы постоянно ее надеемся, но постоянно ее наполним, мы постоянно ее наполним. в тылу. И мы платим им денежное довольствие", – резюмировал Александр Федиенко.

По мнению депутата, сегодня Украина постоянно наращивает количество военных, однако существует большая часть тех, кто остается в тылу, получая зарплату, но не участвует в боевых действиях.

Напомним, что "Комментарии" писали о прорыве России на Днепропетровщину . На территории Днепропетровской области, а также вблизи ее административной границы, российские оккупационные войска пока не зафиксированы. Об этом 9 июня сообщил спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Общественного", отрицая заявления захватчиков о якобы прорыве на Днепропетровщину.

"Если каждый раз на это реагировать, то мы будем только распространять их фейк. Нет! Могу прямо сейчас сказать – нет! Безусловно, российских войск на территории Днепропетровской области нет. Они отсутствуют даже вблизи границы между Днепропетровской и Донецкой областями, хотя активно пытаются это сделать", – заявил он.