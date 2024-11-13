Новый скандал в ВСУ: Безугла и Савченко написали заявления друг на друга СБУ и ДБР

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Лиля Воробьева
Народный депутат Марьяна Безугла обвинила капитана ВСУ Надежду Савченко в приказе на отступление, которое якобы стало причиной прорыва российских войск в направлении Покровска. В своем сообщении в Facebook Безугла отметила, что Савченко, командующая сейчас ротой в одной из бригад терробороны, самовольно приказала отступить, что привело к каскадному процессу формирования наступления российских сил на Покровск. Она обратилась в СБУ с просьбой проверить деятельность Савченко в ВСУ.
Марьяна Безуглая и Надежда Савченко (фото из открытых источников)
"Однако никто не писал, что, как мне стало известно, именно его самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой "эффект домино" прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск", — говорится в сообщении.
Савченко ответила публичным заявлением , обратившись в СБУ и ДБР с просьбой расследовать действия самой Безуглой на предмет возможной государственной измены. Савченко обвинила оппонентку в утечке данных по обороноспособности страны. Она отметила, что, имея доступ к государственной тайне, Безугла регулярно публикует информацию о ситуации на фронте, включая расположение военных и уровень подготовки к обороне на определенных участках.
Савченко приводит примеры таких постов Безуглой:
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о диозная нардепка Марьяна Безугла прокомментировала тему расформирования ТЦК и СП и отметила, что численность структуры ТЦК и СП превышает сто тысяч человек, однако финансовой аналитики по работе этого органа ни у Минобороны, ни в Генштабе ВСУ нет.
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