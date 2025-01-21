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Новый скандал с задержанием главного психиатра ВСУ: командование Медицинских сил сделало заявление

Командование Медицинских сил заявило о нетерпимости к коррупции после задержания Друзья

сегодня, 19:51
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Лиля Воробьева

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины выразило решительную нетерпимость к проявлениям коррупции после задержания главного психиатра ВСУ Олега Друзя. Его подозревают в незаконном обогащении более чем на $1 млн. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Новый скандал с задержанием главного психиатра ВСУ: командование Медицинских сил сделало заявление

Олег Друзь (фото из открытых источников)

"Сегодня, 21 января 2025, Служба безопасности Украины задержала главного психиатра ВСУ. По данным следствия, во время полномасштабного вторжения России чиновник получил необоснованные активы на сумму свыше $1 млн. Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины заявляет о нетерпимости к любым фактам коррупционных преступлений", — говорится в заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что такие ситуации наносят серьезный ущерб репутации Вооруженных сил Украины.

"Подобные действия подрывают авторитет ВСУ, вредят мобилизационным мерам и создают угрозу государству и обществу! Личный состав Командования Медицинских сил ВСУ способствует расследованию и ожидает объективного и прозрачного следствия", — говорится в тексте.

Служба безопасности Украины, задержав Олега Друзя, установила, что он за время полномасштабной войны приобрел значительное имущество, которое не было отражено в его декларации. Для сокрытия этого имущества чиновник оформлял его на жену, детей и других лиц.

Расследование продолжается и правоохранительные органы обещают обеспечить полную прозрачность процесса, чтобы восстановить доверие к Вооруженным силам и укрепить их авторитет в обществе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военных скандальных бригадах массово переводят в пехоту. В 2024 году Украину потряс скандал с 221 понтонной бригадой — военные сообщали о массовых случаях вымогательства денег, избиениях, издевательствах и т.д. История с бригадой продолжается. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что происходит сейчас.

“Помните позднюю историю с 221 понтонной бригадой? После нашей с вами огласки ДБР открыло уголовное производство относительно ответственных за все ужасы командиров. А уже сегодня мне пишут военные этой бригады, что их собратьев начали МАСОВО отправлять в ПЕХОТУ. Речь идет о 400-700 людях! Сначала их избивали и требовали деньги, а теперь всех отправляют в пехоту. Может, прекратим этот бардак? Или нам профильные инженеры тоже не нужны?”, — написал он в своем Telegram-канале.



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Источник: https://www.facebook.com/MedicalForcesUA/posts/pfbid0AfdvjQyMCW28sg9HHiHB1DjQi96opmHGtxvCPpt1KhfvYDeqNfFUxG3FotDbA98Ql?locale=uk_UA
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