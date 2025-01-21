Новый скандал с задержанием главного психиатра ВСУ: командование Медицинских сил сделало заявление

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Лиля Воробьева
Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины выразило решительную нетерпимость к проявлениям коррупции после задержания главного психиатра ВСУ Олега Друзя. Его подозревают в незаконном обогащении более чем на $1 млн. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Олег Друзь (фото из открытых источников)
В сообщении также подчеркивается, что такие ситуации наносят серьезный ущерб репутации Вооруженных сил Украины.
Служба безопасности Украины, задержав Олега Друзя, установила, что он за время полномасштабной войны приобрел значительное имущество, которое не было отражено в его декларации. Для сокрытия этого имущества чиновник оформлял его на жену, детей и других лиц.
Расследование продолжается и правоохранительные органы обещают обеспечить полную прозрачность процесса, чтобы восстановить доверие к Вооруженным силам и укрепить их авторитет в обществе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военных скандальных бригадах массово переводят в пехоту. В 2024 году Украину потряс скандал с 221 понтонной бригадой — военные сообщали о массовых случаях вымогательства денег, избиениях, издевательствах и т.д. История с бригадой продолжается. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что происходит сейчас.
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