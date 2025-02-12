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Новый скандал: на Днепропетровщине прифронтовая громада призывает Зеленского уволить главу ОВА

По мнению Гаврилова, Лысак не принимает решений, которые обеспечили бы сохранение жизней и территориальной целостности Днепропетровщины.

12 февраля 2025, 23:50
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Лиля Воробьева

   Депутаты прифронтовой Новопавловской сельской громады на Днепропетровщине обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Сергея Лисака с должности главы областной военной администрации.

Новый скандал: на Днепропетровщине прифронтовая громада призывает Зеленского уволить главу ОВА

Наступление РФ на Днепропетровскую область (фото из открытых источников)

Об этом сообщил глава громады  Николай Гаврилов.

Также местные депутаты направили обращение к омбудсмену с просьбой провести расследование относительно нарушений Днепропетровской ОВО своих полномочий по вопросам сохранения здоровья и жизни детей на территории Новопавловской общины.

Кроме того, депутаты обратились в Верховную Раду с просьбой создать временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений законодательства по строительству, содержанию и обслуживанию военно-инженерно-технических и фортификационных сооружений на Днепропетровщине со стороны Новопавловской общины.

"На наш взгляд, он (Сергей Лысак – Ред.) не принимает тех решений, которые обеспечили бы сохранение жизни и территориальной целостности Днепропетровской области. Очень хотелось бы, чтобы реакция была быстрой, поскольку ситуация, на наш взгляд, достаточно критическая", — заявил Гаврилов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ может пойти в наступление в новую область . Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам в 2016-2019 годах Георгий Тука поделился своей оценкой возможных сценариев развития событий на фронте.

Он выразил мнение, что наступление российских войск на территорию Черниговской области выглядит маловероятным. Об этом он заявил во время чата в Главреде. В то же время Тука не исключает вариант расширения боевых действий в направлении Днепропетровщины. Он подчеркнул, что такое развитие событий остается вполне возможным.



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Источник: https://www.facebook.com/mykola.gavrylov
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