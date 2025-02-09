Новый шпионский скандал в Германии: неизвестные дроны летали над базой, где учатся ВСУ

Неизвестные беспилотники осуществляли наблюдение за учениями ВСУ по использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot на военной базе в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.

Неизвестные дроны в Германии (фото из открытых источников)

Зафиксировано не менее шести случаев слежки в январе 2025 года. Несмотря на попытки сбить беспилотники, они остались невредимыми.

По данным Бундесвера, дроны могли запускать с кораблей в Северном или Балтийском морях. Главным подозреваемым в этих действиях считается Россия.

"Авиабаза на берегу Северного моря является зоной особого контроля безопасности не только потому, что проходит обучение немецких военных по управлению системой ПВО Patriot. В последние месяцы на этой базе обучались и украинские военные, которые овладевали работой с этими высокоэффективными системами, несколько из которых уже переданы Украине. Российские спецслужбы среди главных подозреваемых в таких случаях", — пишет Der Spiegel.

Издание также отмечает, что этот инцидент вызвал резонанс, поскольку оборонительные системы Бундесвера оказались неэффективными. Внутренний отчет показывает, что на полигоне в Швезинге применялось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотниками, однако они не справились с задачей. Кроме того, две другие защитные системы также не смогли нейтрализовать дроны.

Эти события вновь поднимают вопрос об уровне оснащения немецкой армии и ее способности противостоять угрозам беспилотных летательных аппаратов.

Наблюдения с помощью дронов регулярно фиксируют над казармами и промышленными объектами. Также вблизи военных баз не раз замечали автомобили с дипломатическими номерами, закрепленными за посольством РФ в Берлине. Эксперты предполагают, что за этими операциями стоит Россия, отмечая, что Германия недостаточно подготовлена к подобным вызовам.

"Иногда кажется, будто враг хочет, чтобы мы заметили его попытки шпионажа", — цитирует Der Spiegel слова генерала немецкой армии, пожелавшего остаться анонимным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему российские дроны все чаще поражают гражданские цели . Мониторинговые каналы сообщают, что сегодня ночью российские шахеды летали над Украиной и Киевом очень низко, поэтому не засекались радарами и украинские средства ПВО (мобильные группы) не знали, где они летят, где их ожидать, где их сбивать.

Как отметил военный Юрий Касьянов, это, собственно, и есть очередной этап развития дронов. Такой же, как фпв-ишки на оптоволокне на поле боя. По его словам, враг научил шахеды летать низко, огибая рельеф местности, высокие дома, облетая высокие деревья. При этом Касьянов утверждает, что в этой технологии нет ничего нового – она используется на крылатых ракетах, на ударных пилотируемых самолетах с начала шестидесятых годов прошлого столетия.