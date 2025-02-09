Новый шпионский скандал в Германии: неизвестные дроны летали над базой, где учатся ВСУ

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Лиля Воробьева
Неизвестные беспилотники осуществляли наблюдение за учениями ВСУ по использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot на военной базе в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.
Неизвестные дроны в Германии (фото из открытых источников)
Зафиксировано не менее шести случаев слежки в январе 2025 года. Несмотря на попытки сбить беспилотники, они остались невредимыми.
По данным Бундесвера, дроны могли запускать с кораблей в Северном или Балтийском морях. Главным подозреваемым в этих действиях считается Россия.
Издание также отмечает, что этот инцидент вызвал резонанс, поскольку оборонительные системы Бундесвера оказались неэффективными. Внутренний отчет показывает, что на полигоне в Швезинге применялось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотниками, однако они не справились с задачей. Кроме того, две другие защитные системы также не смогли нейтрализовать дроны.
Эти события вновь поднимают вопрос об уровне оснащения немецкой армии и ее способности противостоять угрозам беспилотных летательных аппаратов.
Наблюдения с помощью дронов регулярно фиксируют над казармами и промышленными объектами. Также вблизи военных баз не раз замечали автомобили с дипломатическими номерами, закрепленными за посольством РФ в Берлине. Эксперты предполагают, что за этими операциями стоит Россия, отмечая, что Германия недостаточно подготовлена к подобным вызовам.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему российские дроны все чаще поражают гражданские цели . Мониторинговые каналы сообщают, что сегодня ночью российские шахеды летали над Украиной и Киевом очень низко, поэтому не засекались радарами и украинские средства ПВО (мобильные группы) не знали, где они летят, где их ожидать, где их сбивать.Как отметил военный Юрий Касьянов, это, собственно, и есть очередной этап развития дронов. Такой же, как фпв-ишки на оптоволокне на поле боя. По его словам, враг научил шахеды летать низко, огибая рельеф местности, высокие дома, облетая высокие деревья. При этом Касьянов утверждает, что в этой технологии нет ничего нового – она используется на крылатых ракетах, на ударных пилотируемых самолетах с начала шестидесятых годов прошлого столетия.
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