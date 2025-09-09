Новый российский дрон на оптоволокне: какие новые угрозы для украинцев он на себе несет

Россияне заявили, что научно-производственный центр "Ушкуйник" передал первый морской дрон на оптоволокне в Черноморский флот РФ на испытания. Об этом пишет Defense Express.

Новый российский дрон на оптоволокне: какие новые угрозы могут быть для трех южных городов

Сообщается, что этот дрон предназначен для выполнения разных задач. В частности, может работать в роли камикадзе, носителя FPV-дронов и истребителя украинских морских беспилотников с помощью тех же FPV-дронов.

С первого взгляда использование оптического кабеля для связи с морским дроном – это очень хорошая идея, ведь этот беспилотник может нести на себе десятки килограммов кабеля, что соответственно даст большую дальность действия. Однако здесь все далеко не так гладко, отмечают в издании.

Производитель отмечает, что морской дрон их использует катушку с защищенным оптическим кабелем, что вероятно означает наличие обмотки. Также отмечается, что кабель достаточно тяжелый, ведь он сразу идет ко дну, и вероятно уменьшает шанс обрыва другим судном.

Такой кабель будет значительно тяжелее, чем для FPV-дронов, где волокно идет без обмотки, то есть он представляет собой просто "стеклянную нить". В то же время для морских дронов показатель веса не настолько критический, но общая длина защищенного кабеля, которую они могут нести диссуссионной.

Также возникает другая проблема, а именно сила сигнала кабеля. Морским дронам необходимо проходить десятки, а то и сотни километров, но без ретранслятора или усилителя сигнала вряд ли кабель удастся сделать протяженностью более 100 км, хотя даже это довольно оптимистичные расчеты. В то же время минимальное расстояние от оккупированной Кинбурнской косы до Одессы около 62 км.

Судя по имеющимся кадрам, этот морской дрон достаточно мал. Соответственно несет немного полезной нагрузки. Но его вполне хватит, чтобы привезти несколько FPV-дронов и наносить ими удары по Николаеву, Одессе или Херсону с берегов временно оккупированной Херсонщины.

Использованием оптического кабеля россияне пытаются компенсировать отсутствие у них достаточного количества и мощности антенн спутниковой связи. Но если условному "Катрану", концепцию и название которого они украли у украинского Katran, и использующего радиоканал для управления, можно было противодействовать системам РЭБ, то здесь так уж не получится.

Таким образом, в любом случае, появлению у врага морских дронов на оптоволокне следует уделить значительное внимание. С пониманием возможностей врага масштабировать это решение, отмечают в Defense Express.

