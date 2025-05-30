Новый реактивный дрон «Дань-М» сбит над Черным морем – ГУР МОУ

29 мая 2025 для отражения ночной вражеской атаки беспилотников на Одесщину был успешно применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

БПЛА "Дань-М"

Обучение операторов этой системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки.

"После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели ― враждебный новейший реактивный беспилотник, вероятно дань-м, уничтожен: он упал в Черное море", – отметили в ГУР.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера ранним утром противник атаковал Украину новым типом ударного реактивного БПЛА "Дань-М". Эти БПЛА были запущены группой из Крыма. Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Дань-М" – это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую РФ переделала на ударный БПЛА.

"Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БПЛА "СТРИЖ", но мы это делали из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БПЛА дальнего радиуса поражения. А зачем россия произвела эту модификацию, непонятно. Разве что количество данных БПЛА у них великое. В оригинале цвет, – пишет специалист.