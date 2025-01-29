Новый "раздел мира": Трамп может тайно договориться с Путиным и Си Цзиньпином

Ситуация в мире будет в значительной степени зависеть от решений глобальных лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа, кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Если углубиться в их мотивацию и руководимые ими идеи, можно увидеть не столько конфликт идеологий, сколько сходство в стиле мышления. Такое мнение высказал эксглавный редактор Handelsblatt Global , автор The Economist и обозреватель Bloomberg Андреас Клут в своем материале.

По его словам, Путин и Си Цзиньпин ожидают, что с Трампом им удастся заключить соглашение о разделе мира на сферы влияния – что-то вроде договоренностей Ялтинской конференции 1945 между президентом США Франклином Рузвельтом, лидером СССР Иосифом Сталиным и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.

Тогда Рузвельт стремился убедить Сталина принять новый мировой порядок, запрещающий империалистическую агрессию, а также согласиться на создание Организации Объединенных Наций. Он достиг этого, но только формально.

Фактически же он и Черчилль согласились на раздел Европы, позволивший Сталину установить контроль над Центральной и Восточной частью континента.

Если Трамп заключит подобное соглашение с китайским и российским лидерами, это будет пакт империалистов, основанный не на ценностях, а на принципе "прав тот, у кого сила", где принуждение станет нормой.

Если же они не придут к соглашению о распределении влияния, это может привести к конфликту между их странами. Однако в любом случае пострадают оказавшиеся между ними меньшие государства.

Клут отмечает, что во время Холодной войны американские и советские лидеры руководствовались противоположными идеологиями – с одной стороны, свобода и капитализм (либерализм), с другой – различные формы марксизма-ленинизма. Однако даже в таких условиях мир оставался относительно стабильным.

Сегодня же Трамп, Путин и Си Цзиньпин руководствуются не идеологиями, а простыми инстинктами – жаждой власти и стремлением к доминированию, которое включает территориальную экспансию. Поэтому современный мир значительно опаснее, чем во времена Холодной войны.

Ранее США активно сдерживали возрождение неоимпериализма, который олицетворяет Си Цзиньпин в Азии, а Путин – в Восточной Европе.

Однако американская исключительность постепенно слабеет. Это стало особенно заметно, когда Трамп во второй раз принял присягу. Он уже начал давить на Данию, требуя передать США Гренландию, на Панаму – из-за стремления вернуть Панамский канал, а также на Канаду, которую он считает потенциальным 51-м штатом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Владимир Путин оказался в сложной ситуации, ведь исторически после перемирия, завершавшего большинство войн, обычно наступал политический кризис, отметил в комментарии 24 канала американский политолог Рамиз Юнус. При этом он подчеркнул, что удержать власть Путина будет очень непросто.

По его словам, Кремль сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы снизить санкционное давление Запада и сохранить стабильность власти. В то же время война против Украины только ослабляет Россию: через 2–3 года украинское государство станет еще сильнее, в то время как экономика РФ все больше будет страдать от санкций.