Украинские силы совершили новый прорыв в Белгородской области на территории России, предположительно надеясь, что эта операция усилит их позиции на переговорах благодаря захвату новых территорий. Такое мнение высказал бывший старший советник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Виктор Назаров, сообщает The New York Times.

Новый прорыв ВСУ на территорию России (фото из открытых источников)

По его словам, предварительные надежды на получение уступок из-за взятия территорий в Курской области не оправдались, поскольку российские силы отвоевали эти районы.

Михаил Самусь, руководитель New Geopolitics Research Network, отметил, что эта операция могла иметь не только дипломатическую цель, но и стратегическую блокировку возможного нового наступления России и отвлечение российских войск по другим направлениям.

"Эта операция демонстрирует, что Украина действует на упреждение и что ее аргументы необходимо учитывать", – заявил Самусь.

Аналитик финской Black Bird Group Паси Паройнен сообщил, что его организация проверила и геолокационно подтвердила несколько видео, на которых видно, как украинские войска входят в Белгородскую область.

По его словам, украинским силам удалось создать оборонную буферную зону и захватить несколько деревень вдоль границы в первые дни операции. Он также добавил, что село Демидовка, вероятно, находится под контролем Украины.

NYT отмечает, что официально Украина не подтвердила совершение атаки на территории России, однако трое украинских военных и чиновников на условиях анонимности подтвердили, что операция продолжается в Белгородской области вблизи территорий, которые заняли украинские силы в Курской области.

В то же время, издание отмечает, что Москва до сих пор не демонстрировала готовности идти на уступки, пока украинские войска остаются на российской территории, и что это наступление несет определенные риски для Киева.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о новом наступлении России . Российская Федерация продолжает агрессивные действия, поэтому страны-партнеры должны сохранять санкционное давление, усиливать обороноспособность Украины и создать совместный план развертывания гарантийных сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров в Париже, посвященной поддержке Украины, сообщает Офис президента.

Глава государства призвал партнеров продолжать военную помощь как на государственном уровне, так и по совместным оборонным и финансовым инициативам Европейского Союза.



"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессодержательные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель", — подчеркнул Зеленский.