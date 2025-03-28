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Лиля Воробьева
Украинские силы совершили новый прорыв в Белгородской области на территории России, предположительно надеясь, что эта операция усилит их позиции на переговорах благодаря захвату новых территорий. Такое мнение высказал бывший старший советник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Виктор Назаров, сообщает The New York Times.
Новый прорыв ВСУ на территорию России (фото из открытых источников)
По его словам, предварительные надежды на получение уступок из-за взятия территорий в Курской области не оправдались, поскольку российские силы отвоевали эти районы.
Михаил Самусь, руководитель New Geopolitics Research Network, отметил, что эта операция могла иметь не только дипломатическую цель, но и стратегическую блокировку возможного нового наступления России и отвлечение российских войск по другим направлениям.
Аналитик финской Black Bird Group Паси Паройнен сообщил, что его организация проверила и геолокационно подтвердила несколько видео, на которых видно, как украинские войска входят в Белгородскую область.
По его словам, украинским силам удалось создать оборонную буферную зону и захватить несколько деревень вдоль границы в первые дни операции. Он также добавил, что село Демидовка, вероятно, находится под контролем Украины.
NYT отмечает, что официально Украина не подтвердила совершение атаки на территории России, однако трое украинских военных и чиновников на условиях анонимности подтвердили, что операция продолжается в Белгородской области вблизи территорий, которые заняли украинские силы в Курской области.
В то же время, издание отмечает, что Москва до сих пор не демонстрировала готовности идти на уступки, пока украинские войска остаются на российской территории, и что это наступление несет определенные риски для Киева.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о новом наступлении России . Российская Федерация продолжает агрессивные действия, поэтому страны-партнеры должны сохранять санкционное давление, усиливать обороноспособность Украины и создать совместный план развертывания гарантийных сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров в Париже, посвященной поддержке Украины, сообщает Офис президента.
Глава государства призвал партнеров продолжать военную помощь как на государственном уровне, так и по совместным оборонным и финансовым инициативам Европейского Союза.
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