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Новый президент Ирана сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Иран заявил, что не одобрял российскую агрессию против Украины.

сегодня, 08:20 comments1803
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Автор:
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Slava Kot

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна стремится к переговорам с Западом по войне в Украине. Кроме того Пазешкиан добавил, что Тегеран не поддерживал агрессию России против Украины.

Новый президент Ирана сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото из открытых источников

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выступил перед журналистами и ответил, что стремился к переговорам с Западом по войне России против Украины и добавил, что Иран отрицает предоставление Кремлю ракет, ведь он осуждал "агрессию" во время конфликта.

"Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", – сказал Пезешкиан.

Напомним, что США и другие европейские страны обвинили Иран в передаче баллистических ракет России для использования в Украине. Тегеран постоянно отрицает эту информацию, однако партнеры Украины указывают на готовность ужесточить санкции против Ирана из-за углубления военного сотрудничества с Россией.

Масуд Пезешкиан был избран в июле после аварии предыдущего президента Ирана Ибрахима Раиси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран отправил баллистические ракеты в Россию, однако не предоставил пусковые установки. В США объяснили причину этого решения Тегерана. Россия имеет альтернативные пусковые установки, которые можно использовать для иранских ракет, а отправка громоздкой техники способствовала бы быстрому обнаружению тайных поставок из Ирана в Москву.

Также "Комментарии" писали о том, почему экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил визит в Иран и какие он несет риски для Украины.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2024/sep/23/russia-ukraine-war-live-volodymyr-zelenskyy-new-york-latest-news-updates
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