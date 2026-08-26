Новый мирный план для Украины: почему Москва может его отвергнуть еще до начала переговоров

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Кравцев Сергей
О новом мирном плане сегодня говорят очень многое. Вновь наблюдается определенный ажиотаж вокруг нового мирного плана. Об этом рассказал политический эксперт Анатолий Мелащенко.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, британское издание The Times 24 августа 2026 сообщило о трехшаговом предложении, разработанном Украиной, США и европейскими странами для замораживания боевых действий. План предусматривает немедленное прекращение огня, взаимный отвод войск, создание демилитаризованной зоны и предоставление Украине международных гарантий безопасности.
По его словам, важно уточнение: это, похоже, еще не полностью оформленный мирный план, а согласованный Украиной, США и европейцами проект, который планируют передать Москве. В публикации отмечается, что сам Зеленский говорит о "предложениях" и отмечает, что от американской стороны ожидаются еще несколько идей. The Times связывает появление предложений с визитом в Москву секретаря Ватикана по делам отношений с государствами архиепископа Пола Ричарда Галлагера 24-28 августа. Этот визит уже проходит. В частности, Галлагер уже встретился с Лавровым. Издание предполагает, что через представителя Ватикана мирные предложения могут быть донесены до российской стороны, хотя официального подтверждения такого посредничества нет.
"Правда возникает вопрос: а зачем этот план передавать через Ватикан, если бы было более логично передать его через американских переговорщиков? Тогда было бы и больше шансов на его рассмотрение и обсуждение", – отметил эксперт.
По его словам, в контексте нынешней переговорной ситуации нужно понимать, если Кремль будет воспринимать какие-либо мирные инициативы как План Зеленского, то у этого плана не будет шансов. В нынешних условиях мирные инициативы со стороны Украины будут восприниматься в Кремле как проявление слабости. И ответ будет не согласие на переговоры, а усиление военного давления на Украину. Роль Ватикана как посредника тоже не гарантирует результата. Для Путина интересен и важен только Трамп. Если новую версию мирного плана представят американцы, тогда будет возможно какое-нибудь обсуждение.
Эксперт отмечает, что некоторые уже восприняли информацию о транспортном самолете ВВС США в Москве сначала как визит Виткоффа и Кушнера, а когда стало известно, что это директор ЦРУ Джон Рэтклифф, то начали это воспринимать как чрезвычайную переговорную миссию. Проблематика российско-украинской войны и условий ее завершения может быть частью переговоров Ретклиффа в Кремле, но мне кажется, что главные цели визита директора ЦРУ в Москву все же другие.
Также издание "Комментарии" сообщало – дроны ударили по двум ключевым заводам в России: детали от Генштаба.