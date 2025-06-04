Новый командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол: что о нем известно

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины. Им стал генерал Олег Апостол, бывший командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Командующий Десантно-штурмовым войском ВСУ Олег Апостол
Генерал Олег Апостол родился 17 апреля 1987 года в Ивано-Франковске. Выпускник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, он с 2014 года активно участвует в боевых действиях против российской агрессии. В первые годы войны командовал боевым разведывательным взводом, а затем батальоном в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
На фронте Апостол отличился в ряде важных операций, в частности, во время штурма Славянска и Лимана в июне 2014 года, а также в боях за Луганский аэропорт. Он получил орден Богдана Хмельницкого III степени за участие в освобождении Славянска.
После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Апостол командовал подразделениями на южном направлении, в частности, при освобождении населенных пунктов Николаевщины. Осенью того же года он сыграл ключевую роль в деоккупации Харьковской области. В октябре 2022 года был награжден отличием "Крест боевых заслуг".
Апостол и Сырский
В ноябре 2022 года Апостол возглавил 95 отдельную десантно-штурмовую бригаду, а в феврале 2024 получил высшую государственную награду орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины. В 2024 году стал заместителем Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а после назначения Зеленского в июне 2025 года Апостол будет командовать всеми Десантно-штурмовыми войсками.
Военный журналист Богдан Мирошников считает, что у нового руководителя ДШУ есть репутация боевого офицера с авторитетом среди подчиненных.
Депутат Марьяна Безуглая заявила, что назначение Апостола, это попытка главнокомандующего Сырского выстроить свою вертикаль.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Безуглой на все новые назначения Зеленского в военном руководстве.
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