«Новый «Искандер-1000» может долетать до Львова»: что говорят в СНБО

Информация о подготовке России к серийному производству ракет "Искандер М", которые будут бить на 1000 км, не соответствует действительности. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Северокорейская КН-23В и российская ракета "Искандер-М"

В украинском инфопространстве появляются сообщения о том, что Россия готова к серийному производству новой ракеты "Искандер-М". Якобы дальность ее полета составит 1000 км и будет иметь повышенную точность.

Эти данные не имеют реальной основы и не соответствуют действительности. Их распространило одно из западных изданий, ранее публиковавшее фейк о способности россии производить по 25 ракет "Орешник" в месяц.

Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, "россияне используют это издание для подобных вбросов на англоязычную аудиторию и с расчетом, что информация попадет и в наше информационное пространство".

Отметим, что издание Military Watch Magazine опубликовало статью о якобы запуске серийного производства новой производной системы баллистических ракет "Искандер-М", официальное обозначение которой не подтверждено. Издание ссылается на неизвестные "многочисленные источники".

"Ожидается, что новая ракета удвоит радиус действия 500 километров оригинальной системы как за счет использования нового более эффективного двигателя, так и за счет увеличения запаса топлива примерно на 15 процентов. Полученный прогнозируемый радиус действия в 1000 км привел к тому, что систему в просторечии окрестили "Искандер-1000". Первые веские признаки того, что новый класс ракет может находиться в разработке, появились в мае 2024 года на видео к 78-й годовщине ракетного полигона Капустин Яр", – пишет издание.

Отмечается, что те же российские источники предполагают, что эти ракеты предназначены для развертывания на самой западной территории Калининградской России, что поместит их в радиус действия целей в большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.

"Российские войска в значительной степени полагаются на Искандер-М, чтобы обеспечить асимметричное противодействие значительно большим обычным силам НАТО, благодаря сочетанию высокой мобильности, высокой точности, разнообразию типов боеголовок и сложной траектории, которую трудно перехватить, это высоко ценный актив", – отмечается в статье .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что недавно Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский в интервью для "ТСН.Тиждень" отметил, что сейчас Украина не имеет систем, способных перехватывать российские ракеты типа "Орешник". Это побуждает нашу страну активно вести переговоры с партнерами для получения соответствующей техники.