Новый цинизм оккупантов: шантажируют украинцев похоронами

Оккупационные администрации временно оккупированных территорий Украины ввели новый инструмент давления на местных жителей. Оккупанты требуют российские паспорта, чтобы похоронить умерших на временно неподконтрольных территориях Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" на заявление директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.



Россияне требуют российские паспортв для захоронения на оккупированных территориях. Фото из открытых источников

Адвокат Вера Ястребова рассказала, что на временно оккупированных территориях Украины оккупанты требуют паспорт РФ для проведения захоронения. По ее словам, на этих территориях работает одна компания, которая является монополистом и устанавливает правила захоронения.

"На сегодняшний день похоронить человека невозможно без "договора" с "государственной корпорацией "РИТУАЛ"". Эта контора является монополистом в ритуальных услугах на временно неподконтрольных территориях Украины", – заявила Ястребова.

Юрист отмечает, что только через эту компанию можно получить место для захоронения, выкопать могилу на кладбище, а также отвезти тело умершего в морг или на место захоронения.

Однако не все украинцы могут воспользоваться услугами этой компании, которая заключает такие договоры только с теми, кто имеет паспорт РФ. Кроме того, по словам Ястребовой, стоимость похорон на оккупированных территориях во многих случаях непосильна для местных и оценивается от 80 тыс. рублей.

Чтобы получить компенсацию, также нужно иметь российский паспорт, однако она составляет лишь десятую часть стоимости договора, который предлагает российская компания на оккупированных территориях.

"Так называемая компенсация на проведение похорон выплачивается родственнику умершего только при наличии у заявителя паспорта гражданина РФ. Обязательным условием получения компенсации получатель должен предъявить свой российский паспорт. С 1 февраля 2024 сумма компенсации не превышает 8370, 20 руб", — сообщила директор "Восточной правозащитной группы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты угрожают отбирать новорожденного ребенка у родителей, не имеющих российских паспортов.

Также "Комментарии" писали, что россиянам выдают льготную ипотеку, чтобы они заселяли временно оккупированные территории Украины. Таким образом, Россия хочет получить лояльное население на украинских территориях.