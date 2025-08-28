Новый циничный поступок: что Россия использовала для атаки по Украине

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Россия в очередной раз цинично использовала добрую волю союзников Украины, чтобы продолжить убийства. Именно так премьер отреагировала на атаку России по Украине в ночь на 28 августа.

Последствия ударов РФ по Украине. Фото из открытых источников

Юлия Свириденко назвала российскую атаку "хладнокровным и безжалостным массовым убийством". В своем обращении она резко осудила действия Кремля, подчеркнув, что Россия сознательно атаковала гражданские объекты и в который раз воспользовалась мирными инициативами мира, чтобы выиграть время для войны.

По словам Свириденко, Россия била по жилым домам, школе, торговым центрам, то есть исключительно по гражданским целям.

"Это сознательный террор против мирных людей. Москва в очередной раз цинично использовала добрую волю союзников Украины, чтобы выиграть время и расширить убийства. Это массовое убийство, хладнокровное и безжалостное", — заявила Свириденко.

Воздушные силы сообщили, что ночью украинские системы ПВО уничтожили 589 из 629 воздушных целей, которыми Россия атаковала страну. Наибольшее количество ракет и дронов было направлено на столицу. По последним сообщениям в Киеве убиты по меньшей мере 10 человек после атаки России. На месте ударов в Киеве работает более 500 спасателей и более 1000 полицейских.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к миру с важным призывом после удара России. Глава МИД Андрей Сибига призвал отреагировать международное сообщество на российскую атаку.

Также "Комментарии" писали, что президент Зеленский озвучил партнерам Кремля категорический ультиматум после ударов РФ по Украине.