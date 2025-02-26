Новых пакетов помощи не будет: что могут предоставить США Украине

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Кречмаровская Наталия
Соединенные Штаты Америки, вероятно, не будут оказывать такую военную помощь Украине, которую присылали при президентстве Байдена. Эксперты отмечают, что на помощь не стоит рассчитывать.
Фото портал "Комментарии"
Военный аналитик Денис Попович отметил, что не стоит рассчитывать на возобновление пакетов помощи.
Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что в соглашении относительно полезных ископаемых не будет обязательств Украины перед США, это фиксация уже оказанной поддержки.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении Украины — и вместо всесторонней поддержки начал выдвигать требования. При этом Америка приступила к сближению с Россией.
Политтехнолог Олег Постернак убежден, что Америка идет от Украины — сотрудничество безопасности будет и дальше идти на спад, это неотвратимый процесс.
По его словам, Трамп делает все возможное, чтобы все путались в его заявлениях. Эксперт отметил, что Трамп сам не знает, когда состоится встреча с Путиным или Зеленским. И даже если первым будет Путин, это не катастрофа для Украины.
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