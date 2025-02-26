Новых пакетов помощи не будет: что могут предоставить США Украине

Соединенные Штаты Америки, вероятно, не будут оказывать такую военную помощь Украине, которую присылали при президентстве Байдена. Эксперты отмечают, что на помощь не стоит рассчитывать.

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Военный аналитик Денис Попович отметил, что не стоит рассчитывать на возобновление пакетов помощи.

"Единственное, что может продолжаться это та помощь, которая была заключена раньше долгосрочных контрактов. Я бы ставил крест на помощь, которую американцы пересылали пакетами. В то же время, наступление, которое РФ начала осенью 2023 года, прошел свой пик. Россияне собрать новые силы пока не способны. Мы их остановили под Покровском", — отметил эксперт.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что в соглашении относительно полезных ископаемых не будет обязательств Украины перед США, это фиксация уже оказанной поддержки.

“Это соглашение не является обязательным. Это предварительное соглашение, а вот уже второе соглашение, которое должно пройти ратификацию в украинском парламенте, там гораздо более придирчиво будет внимание к деталям. Сейчас мы говорим о намерениях и главном, что фонд будет принадлежать обеим сторонам”, — прокомментировал Чаленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении Украины — и вместо всесторонней поддержки начал выдвигать требования. При этом Америка приступила к сближению с Россией.

Политтехнолог Олег Постернак убежден, что Америка идет от Украины — сотрудничество безопасности будет и дальше идти на спад, это неотвратимый процесс.

По его словам, Трамп делает все возможное, чтобы все путались в его заявлениях. Эксперт отметил, что Трамп сам не знает, когда состоится встреча с Путиным или Зеленским. И даже если первым будет Путин, это не катастрофа для Украины.



