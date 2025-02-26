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Новых пакетов помощи не будет: что могут предоставить США Украине

США не будут оказывать военную помощь Украине

26 февраля 2025, 22:14
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Кречмаровская Наталия

Соединенные Штаты Америки, вероятно, не будут оказывать такую военную помощь Украине, которую присылали при президентстве Байдена. Эксперты отмечают, что на помощь не стоит рассчитывать.

Новых пакетов помощи не будет: что могут предоставить США Украине

Фото портал "Комментарии"

Военный аналитик Денис Попович отметил, что не стоит рассчитывать на возобновление пакетов помощи.

"Единственное, что может продолжаться это та помощь, которая была заключена раньше долгосрочных контрактов. Я бы ставил крест на помощь, которую американцы пересылали пакетами. В то же время, наступление, которое РФ начала осенью 2023 года, прошел свой пик. Россияне собрать новые силы пока не способны. Мы их остановили под Покровском", — отметил эксперт.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что в соглашении относительно полезных ископаемых не будет обязательств Украины перед США, это фиксация уже оказанной поддержки.

“Это соглашение не является обязательным. Это предварительное соглашение, а вот уже второе соглашение, которое должно пройти ратификацию в украинском парламенте, там гораздо более придирчиво будет внимание к деталям. Сейчас мы говорим о намерениях и главном, что фонд будет принадлежать обеим сторонам”, — прокомментировал Чаленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении Украины — и вместо всесторонней поддержки начал выдвигать требования. При этом Америка приступила к сближению с Россией.

Политтехнолог Олег Постернак убежден, что Америка идет от Украины — сотрудничество безопасности будет и дальше идти на спад, это неотвратимый процесс.

По его словам, Трамп делает все возможное, чтобы все путались в его заявлениях. Эксперт отметил, что Трамп сам не знает, когда состоится встреча с Путиным или Зеленским. И даже если первым будет Путин, это не катастрофа для Украины.




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