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Новые визовые правила могут лишить украинских беженцев в Великобритании работы, - The Telegraph

Все чаще работодатели отменяют трудовые контракты с украинцами или не приглашают их на собеседования по неопределенности с их визовым статусом.

сегодня, 15:25
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Клименко Елена

Из-за бюрократических ограничений украинские беженцы в Великобритании оказались под угрозой потери жилья и работы. Это связано с тем, что их визы не могут быть продлены из-за новой программы UPE, которая начнет действовать с февраля, сообщает The Telegraph.

Новые визовые правила могут лишить украинских беженцев в Великобритании работы, - The Telegraph

Фото: из открытых источников

В ноябре была введена новая схема продления разрешения на пребывание, позволяющая украинским беженцам оставаться в Великобритании еще на 18 месяцев после окончания срока действия визы. Однако подать запрос на продление можно только в течение 28 дней после истечения срока действия визы.

Это ограничение повлекло за собой ситуацию, когда работодатели отменяют трудовые контракты с украинцами или не приглашают их на собеседования из-за неопределенности с их визовым статусом. По оценкам благотворительной организации "Опора", ведущей информационный онлайн-ресурс для украинцев в Великобритании, трудоустройство около 20 тысяч украинцев, что составляет 15% от общего количества беженцев, оказалось под угрозой из-за этих правил.

Как отмечается в материале, 33-летняя Яна Пронина рассказала, что ее контракт на преподавательскую должность в лондонском колледже был расторгнут из-за неопределенного визового статуса. Она поделилась, что сначала трудно было найти работу из-за недостаточности квалификации, но после прохождения курса подготовки учителей в Лондоне и получения постоянного контракта, она была уволена из-за окончания срока визы.

49-летний украинец, также живущий в Лондоне, сообщил, что его работодатель не продлил контракт по той же причине. Муж отметил, что, несмотря на успешный конкурс, он не может найти новую работу, поскольку его визовый статус не позволяет работать.

Глава парламентской группы по Украине Алекс Собель заявил, что он уже обсудил этот вопрос с соответствующими ведомствами. Он считает, что Министерство внутренних дел, Министерство жилищного строительства и местного самоуправления должны сотрудничать с бизнес-отделом, чтобы обеспечить бесперебойное трудоустройство для украинцев.

Ранее портал "Комментарии" писал, что оккупированная часть Херсонской области готова принять беженцев из Калифорнии, пострадавших от масштабного пожара с 8 января. Об этом пропагандистскому изданию ТАСС заявил гауляйтер Херсона Владимир Сальдо.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/01/15/ukrainian-refugees-face-losing-jobs-over-visa-rules/
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