Новые условия бронирования: Кабмин изменил критерии для критических предприятий

Правительство обновило критерии для бронирования сотрудников и определения критических предприятий. Согласно новым правилам, предприятия должны удовлетворять ряду требований, включая зарплатный критерий и отсутствие задолженности перед бюджетом. Процесс бронирования будет централизован осуществляться через платформу "Дія" с 1 декабря этого года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

Правительство провело аудит предприятий и организаций, получивших статус критических и право бронировать сотрудников. Результаты проверки выявили несколько проблемных аспектов, требующих изменений. В частности, региональные и отраслевые критерии будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.

Одной из ключевых новаций является введение обязательных критериев для частного сектора: в частности зарплата сотрудников и отсутствие долгов перед государственным бюджетом стали условиями для их бронирования. Средняя зарплата работника и на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит избежать злоупотреблений, когда предприятия регистрируют работников исключительно для получения "теневого" бронирования.

С 1 декабря все бронирования будут производиться через платформу "Дія". Также введен ежемесячный мониторинг выполнения новых требований. Для компаний, уже имеющих отсрочку, предоставлен переходный период до 28 февраля 2025 года, чтобы они могли привести свои данные в соответствие с новыми условиями.

Напомним, в Украине начали мобилизовать мужчин с ВИЧ, открытой формой туберкулеза умственной отсталостью и проблемами со слухом. Это связано с тем, считает депутат, что механизм бронирования приостановлен во время проверки. Юридически ТЦК имеют полное право мобилизовать таких военнообязанных.