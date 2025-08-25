Новые серии ударов по Киевской и Черниговской областях планировала Россия. Для этого привлекли агента из местных жителей, пытавшегося обнаружить и передать врагу геолокации аэродромов с боевыми вертолетами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Новые удары России по Украине: кто помогал оккупантам

Отмечается, что во время задержания женщина пыталась удалить переписку со своим куратором и разбить смартфон, чтобы избавиться от вещественных доказательств.

В СБУ сообщили , что фигуранткой является 39-летняя местная жительница, которая попала во внимание кафиров через Телеграмм-каналы по поиску "легких заработков".

После вербовки женщину "отправили" на Киевщину, где она пыталась выявить геолокацию аэродромов с боевыми вертолетами для передачи оккупантам.

Как установило расследование, фигурантка получила от ФСБ "маршрутное письмо" с ориентировочными адресами возможного базирования военных объектов, возле которых она должна была провести доразведку. Впрочем, в нем не было никаких актуальных координат сил обороны Украины.

После того как женщина не обнаружила оборонных объектов по координатам куратора, она вернулась в Чернигов для корректировки воздушных атак россиян по местным зданиям ТЦК и СП.

По инструкции российской спецслужбы она арендовала квартиру в 9-этажном доме возле ТЦК. На подоконнике женщина установила телефонную камеру с удаленным доступом для фсб.

Таким образом россияне надеялись отследить время, когда на объекте наиболее сосредоточены военнообязанные, чтобы ударить по ним ракетой.

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступления агентки и обезопасили локацию Сил обороны в зоне ее разведактивности. На финальном этапе спецоперации женщина была задержана в ее конспиративной квартире.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2. ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 21 августа российские оккупационные войска провели массированный ракетно-дроновый удар по Украине, соединив разные виды оружия в единую атаку. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран ВСУ майор запаса Алексей Гетьман в эфире "Radio NV".

"Было много дронов. Относительно "Цирконов" — это станет известно впоследствии. Применялись подтвержденные "Кинжалы". Удар пришелся на Львов, Мукачево, другие западные регионы, где расположены стратегические предприятия, логистические узлы и пути поставки оружия. Также пострадали Киев, Ровно, Чернигов, Сумы", — отметил эксперт.