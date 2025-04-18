Новые санкции Украины против РФ: в списке известные россияне

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Кречмаровская Наталия
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц. В санкционный список попали известные россияне – деятели культуры, оправдывающие войну России против Украины. Также решением СНБО введены санкции против лиц и компаний, причастных к российской ракетной программе.
Санкции. Иллюстративное фото
Соответствующие указы №246 и №247 опубликованы на сайте президента Украины.
К документам прилагаются решения СНБО, в которых есть перечень физических и юридических лиц, против которых введены санкции.
Указ №246 предусматривает введение санкций против 20 человек, среди них — Николай Цискаридзе, Игорь Сукачев, Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, Сергей Полунин, Александр Панкратов-Черный, Евгений Миронов, Оскар Кучера, Юрий Куклачев, Егор Кончаловский и Никита Джигурда. Всего в списке 20 человек.
Указ №247 предусматривает введение санкции против 60 юридических и 39 физических лиц, причастных к производству российских ракет. Среди попавших под санкции компаний есть и зарегистрированные в Китае.
Согласно указам предусмотрены санкции как блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение выведения капиталов; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.
Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", очертил позицию Украины относительно путей завершения войны.
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