Новые санкции для России. Этот сектор еще не попадал под запрет

Еврокомиссия предложит ввести ограничения по горнодобывающей отрасли России в рамках девятого пакета санкций ЕС. Это первая попытка ударить санкциями по горнодобывающей отрасли России, ранее Европа опасалась негативного влияния на мировую экономику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.



Еврокомиссия планирует санкции на горнодобывающую отрасль России. Фото: из открытых источников

В девятый пакет санкций от ЕС планируют принять следующие пункты:

Запрет на денежные операции с тремя банками РФ;

Список из 180 человек из РФ, подпадающих под санкции;

Запрет на деятельность с исследовательскими и рекламными компаниями России.

По санкциям горнодобывающей отрасли России Еврокомиссия еще определяется. По мнению экспертов издания Financial Times, вероятно, запрет будет касаться не всей отрасли. Исключение может стать титановое и палладиевое производство, где Россия является важным поставщиком.

Несмотря на это, санкции смогут быть приняты для других отраслей: золото, уран, железная руда, титан и другие. До начала полномасштабного вторжения четвертая часть иностранных инвестиций в Россию приходилась на горнодобывающую отрасль.

Пакет новых санкций обсудят послы ЕС до конца недели, а при необходимости – и лидеры ЕС на саммите 15 декабря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что NASA с помощью спутниковых снимков посчитали количество украденного зерна из Украины. По анализу снимков, ученые пришли к выводу, что Россия собрала около 88% урожая на временно оккупированных территориях Украины.

Также "Комментарии" писали о президенте России и доказательствах того, что Путин боится за свою жизнь.

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