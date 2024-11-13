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Новые российские дроны "Молния-1" не обнаруживает система ПВО: что известно о разработке РФ

Новые дроны Молния-1, которые россияне используют для обстрелов Харькова, не обнаруживает система ПВО

13 ноября 2024, 15:59
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Кречмаровская Наталия

Оккупанты обстреливают Харьков не только ракетами и КАБами, но и новыми дронами "Молния-1". Эти БПЛА не фиксирует систему ПВО. Об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Думка".

Новые российские дроны "Молния-1" не обнаруживает система ПВО: что известно о разработке РФ

Иллюстративное фото

По словам Синегубова, дрон не оставляет теплового следа, что делает его "невидимым" для системы ПВО.

"Сложность в том, что дрон обеспечивается электротягой. То есть нет там двигателя (внутреннего сгорания – ред.), чтобы была тепловая сигнатура, чтобы наши Воздушные Силы его идентифицировали и, конечно, поражали. Сейчас работаем над этим, работаем с нашими военными. , чтобы решить и этот вопрос, в том числе", – отметил Синегубов.

Обозначил начальник Харьковской ОВА и опасность от новых дронов — они неточные. "Опасность такова, что он летит по городу Харькову, конечно, что он неточный, попадает и по гражданским домам, и по дороге, и по открытой местности. Главная задача идентифицировать и поражать эти цели, в том числе", — отметил Олег Синегубов.

По словам руководителя ХОВА, российские удары дронами "Молния-1" преследуют исключительно террористические цели, поскольку направлены исключительно против гражданских. "Мы так это и идентифицируем. Три впечатления – три гражданских цели. И, соответственно, пострадали только гражданские лица", — подчеркнул Синегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что участились обстрелы Харькова новыми дронами. Во вторник, 12 ноября, было зафиксировано попадание дрона в Салтовском районе. Удар пришелся в землю, однако повреждение окон в окрестных домах и один пострадавший человек. Детальнее о “прилетах” в Харькове, читайте по ссылке.




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Источник: https://dumka.media/ukr/war/1731501452-obstril-harkova-dronami-molniya-1-chomu-bpla-ne-mozhut-identifikuvati-ta-zbiti
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