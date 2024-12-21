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Новые правила вводят с 1 января на оккупированной территории: угрожают жесткими санкциями

Россияне внедряют очередной метод давления на оставшихся в оккупации украинцев

21 декабря 2024, 16:41 comments1770
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Кречмаровская Наталия

На временно оккупированных территориях россияне вводят новые правила. С января 2025 года у всех владельцев автомобилей будут потребовать наличие российского страхования гражданско-правовой ответственности.

Новые правила вводят с 1 января на оккупированной территории: угрожают жесткими санкциями

Фото Центра национального сопротивления

В Центре национального сопротивления объяснили, что в России этот документ называется ОСАГО. А чтобы его получить необходимо оформить российский паспорт.

"Таким образом, имеем еще один элемент давления на местных жителей", — отметили в Центре национального сопротивления.

Если водители без автострахования российского образца, оккупанты угрожают разнообразными мерами: от лишения прав до конфискации транспорта.

При этом в Центре объяснили, что принудительная паспортизация согласно нормам международного права является нарушением Женевских конвенций.

Благодаря паспортизации враг проводит "легитимизацию" оккупации и представляет жителей ВОТ как "граждан РФ", чтобы таким путем оправдывать свои преступления.

"Наряду с этим, через паспортизацию оккупанты получают доступ к персональным данным жителей, что позволяет лучше контролировать их и подавлять сопротивление украинского подполья, которое продолжает эффективно работать под временной оккупацией", — пояснили в Центре.

Жителям временно оккупированных территорий рекомендуют хранить документы, подтверждающие принуждение к получению российского гражданства, чтобы привлечь преступников к ответственности. В Центре отметили, что украинское государство совместно с международными партнерами собирает доказательства нарушений прав человека на ВТО, чтобы каждый причастный получил справедливое наказание.

Напомним, что на оккупированных территориях, как рассказал портал "Комментарии", россияне ввели новый налог.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/z-novogo-roku-okupanty-vymagatymut-u-vlasnyka-avto-na-tot-rosijsku-avtotsyvilku/
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