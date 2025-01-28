Новые правила для военных: кого касается упрощенный алгоритм возвращения на службу

Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие военную часть до 29 ноября 2024 года, имеют возможность вернуться в службу по упрощенной процедуре. Этот алгоритм предполагает избегание уголовной ответственности и перевод в другое подразделение. Однако для совершивших самовольное оставление части (СЗЧ) после 29 ноября ситуация значительно сложнее. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Теперь военные, покинувшие часть после этой даты, даже если это произошло впервые, не могут воспользоваться упрощенной процедурой. Они должны пройти полный процесс, включающий несколько этапов. Сначала нужно получить письменное согласие командира оставленной части или командира батальона резерва, куда военного могут направить. Далее проводится расследование в рамках уголовного производства, после чего прокурор подает ходатайство в суд. Суд уже принимает решение освободить военного от ответственности или нет.

Только после положительного решения суда военнослужащий может быть восстановлен на службе, а также получить обратно приостановленные денежные выплаты и социальные гарантии. На все эти процедуры могут уйти месяцы, в течение которых военный не будет иметь материальной поддержки.

А те, кто осуществил СЗЧ до 29 ноября 2024 года, могут воспользоваться упрощенным алгоритмом возвращения до 1 марта 2025 года. Эта процедура занимает до трех дней и включает представление рапорта через приложение "Армия". Достаточно загрузить рекомендательное письмо от части, нуждающейся в пополнении личного состава, и выполнять шаги, указанные в системе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во вновь созданной 157 бригаде солдаты и комбриг признают значительные проблемы, отмечает журналист Диана Буцк о. В частности, они отмечают, что в СЗЧ идут многие военные , в том числе офицеры.