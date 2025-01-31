Новые «наборы» смогут получать раненые: что в них входит

"Набор раненого" поможет чувствовать себя комфортнее, поскольку набор покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации . Об этом сообщает портал "Комментарии" с ссылкой на информацию Минобороны Украины.

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В этом году внедряется выдача "Набора раненого" — набора адаптивной одежды и средств личной гигиены. Его получат раненые и больные военнослужащие, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

Кабинет Министров утвердил постановление по некоторым вопросам обеспечения адаптивной одеждой и средствами гигиены, разработанное Министерством обороны.

"Человек, получивший ранение или серьезную травму, должен сосредоточиться на восстановлении, а не бытовых трудностях. "Упаковка раненого" поможет чувствовать себя комфортнее, поскольку набор покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации, а адаптивная одежда разработана так, чтобы обеспечить ее функциональность даже в сложных обстоятельствах", — отметил заместитель Министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Адаптивная одежда создана с учетом потребностей раненых и лиц с ограниченной подвижностью, чтобы:

облегчить одевание – он оснащен специальными застежками, позволяющими быстро и легко одеваться без чрезмерных усилий;

обеспечить комфорт – одежда производится из мягких, эластичных хлопчатобумажных материалов, которые не давят на тело и позволяют свободно двигаться. Это особенно важно для тех, кто длительно проводит сидя или в постели;

улучшить функциональность – одежда свободного кроя, с боковыми застежками, расширенными рукавами и штанинами, регулируемым поясом и карманами;

поддержать самостоятельность – доступный дизайн позволяет раненым и больным одеваться самостоятельно, что повышает их независимость и улучшает самооценку.

"Набор раненого" состоит из отдельного перечня адаптивной одежды и перечня средств личной гигиены.

В частности, в перечень адаптивной одежды входят:

Майка адаптивная

Шорты адаптивные

Фуфайка с короткими рукавами адаптивная

Фуфайка с длинными рукавами адаптивная

Брюки адаптивные

Носки

Тапки казарменные

Полотенце

В то же время в набор входят средства и личной гигиены, а также отдельно учтенные для лежачих больных и больных с ограниченными возможностями:

Чашка для кормления и питья для лежачих больных

Адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ТЦК забирают на улицах мужчин, которые не способны воевать. Об этом в эфире "Новости Live" сообщил военный-спецназовец и топ-блогер Кирилл Сазонов. Он заявил, что такие мобилизованные только забирают ресурсы армии, но на фронте они не станут боеспособными бойцами.