Новые «наборы» смогут получать раненые: что в них входит

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Недилько Ксения
"Набор раненого" поможет чувствовать себя комфортнее, поскольку набор покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации . Об этом сообщает портал "Комментарии" с ссылкой на информацию Минобороны Украины.
Иллюстративное фото
В этом году внедряется выдача "Набора раненого" — набора адаптивной одежды и средств личной гигиены. Его получат раненые и больные военнослужащие, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.
Кабинет Министров утвердил постановление по некоторым вопросам обеспечения адаптивной одеждой и средствами гигиены, разработанное Министерством обороны.
"Человек, получивший ранение или серьезную травму, должен сосредоточиться на восстановлении, а не бытовых трудностях. "Упаковка раненого" поможет чувствовать себя комфортнее, поскольку набор покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации, а адаптивная одежда разработана так, чтобы обеспечить ее функциональность даже в сложных обстоятельствах", — отметил заместитель Министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Адаптивная одежда создана с учетом потребностей раненых и лиц с ограниченной подвижностью, чтобы:
облегчить одевание – он оснащен специальными застежками, позволяющими быстро и легко одеваться без чрезмерных усилий;
обеспечить комфорт – одежда производится из мягких, эластичных хлопчатобумажных материалов, которые не давят на тело и позволяют свободно двигаться. Это особенно важно для тех, кто длительно проводит сидя или в постели;
улучшить функциональность – одежда свободного кроя, с боковыми застежками, расширенными рукавами и штанинами, регулируемым поясом и карманами;
поддержать самостоятельность – доступный дизайн позволяет раненым и больным одеваться самостоятельно, что повышает их независимость и улучшает самооценку.
"Набор раненого" состоит из отдельного перечня адаптивной одежды и перечня средств личной гигиены.
В частности, в перечень адаптивной одежды входят:
Майка адаптивная
Шорты адаптивные
Фуфайка с короткими рукавами адаптивная
Фуфайка с длинными рукавами адаптивная
Брюки адаптивные
Носки
Тапки казарменные
Полотенце
В то же время в набор входят средства и личной гигиены, а также отдельно учтенные для лежачих больных и больных с ограниченными возможностями:
Чашка для кормления и питья для лежачих больных
Адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что ТЦК забирают на улицах мужчин, которые не способны воевать. Об этом в эфире "Новости Live" сообщил военный-спецназовец и топ-блогер Кирилл Сазонов. Он заявил, что такие мобилизованные только забирают ресурсы армии, но на фронте они не станут боеспособными бойцами.
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