Новые изменения военного учета: этой группе женщин необходимо обязательно явиться в ТЦК

В Украине с 31 июля введен новый порядок постановки на военный учет для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Как работают эти правила, кто подпадает под требования и есть ли ограничения на выезд за границу для женщин.

Новые правила военного учета для женщин. Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности начальника группы коммуникации областного ТЦК и СП Екатерина Гевель сообщила, что изменения вступили в силу согласно постановлению №916. Теперь учебные заведения в течение семи дней после окончания обучения должны передавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки списки выпускниц-медиков и фармацевтов по месту их проживания.

Ранее списки посылались за два месяца до завершения учебы, а женщины должны были самостоятельно обратиться в ТЦК в течение семи дней. Теперь введен автоматический учет, поэтому информация из учебных заведений будет попадать в Единый государственный реестр призывников без физического обращения. Однако личный визит женщин в ТЦК остается необходимым для прохождения ВЛК.

"Информация от учебных заведений будет автоматически заноситься в Единый государственный реестр призывников — без физического обращения самого человека. Женщинам необходимо в течение 60 дней после завершения обучения лично обратиться в ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК)", — сообщила Гевель.

За уклонение от постановки на учет предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Гевель добавила, что мобилизации для женщин нет, поэтому никаких ограничений на выезд за границу не установлено, даже для тех, кто уже состоит на военном учете.

