Новые цели Кремля: россияне нацелились на два важных города Харьковщины

Российские захватчики опрокидывают дополнительные силы на Донетчину, уменьшая интенсивность боевых действий по другим направлениям, чтобы продолжить наступление в регионе. Об этом заявил военный аналитик Сергей Грабский.
По его словам, все действия армии РФ сейчас направлены на движение в направлении Краматорска и Славянска.
Грабский отметил стратегическую роль Славянско-Краматорской агломерации в системе украинской обороны. Утрата этого района может создать серьезные трудности на юго-востоке Харьковщины.
При этом недавно войска РФ продвинулись на севере Харьковской области, в частности, к Волчанскому нефтеэкстракционному заводу, что свидетельствует о попытках закрепиться на западных окраинах города.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в стране вышли в заключительную фазу войны против Российской Федерации . Вот только есть нюанс, сколько эта фаза будет продолжаться – никто сказать не может. Об этом в интервью "УП" рассказал доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.По его словам, сколько это все может занять, никто не знает. Ярослав Грицак отметил, что классический случай – это корейская война. Историк напомнил, что переговоры начались в 1949 году, а завершилась война в 1953 году, потому что Сталин умер. Очевидно, что российская сторона будет затягивать как можно дольше, пока Путин у власти. Но если уж ведутся переговоры, значит, мы уже движемся к концу. Историк считает, что для Украины важно существование оси Брюссель — Вашингтон.