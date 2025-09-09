Новые цели Кремля: россияне нацелились на два важных города Харьковщины

Российские захватчики опрокидывают дополнительные силы на Донетчину, уменьшая интенсивность боевых действий по другим направлениям, чтобы продолжить наступление в регионе. Об этом заявил военный аналитик Сергей Грабский.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

"Задача захвата Донецкой области была поставлена еще в апреле 2022 года. И она до сих пор не выполнена. Враг отчаянно пытается продвигаться вперед. Он отчаянно пытается реализовать те цели, которые ставились в разные кампании. Если во время весенне-летней кампании ставилась задача занять позиции украинских сил, закрепиться на линии дальнейшего продвижения в Славянско-Краматорскую агломерацию, эта цель остается. Она может быть лишь несколько скорректирована", — сказал Грабский в интервью "Украинскому Радио".

По его словам, все действия армии РФ сейчас направлены на движение в направлении Краматорска и Славянска.

"Это будет маршрут через Лиман, или попытка врага прорваться в район Дружковки — значения не имеет. Славянск и Краматорск сейчас являются главными целями для противника", — добавил эксперт.

Грабский отметил стратегическую роль Славянско-Краматорской агломерации в системе украинской обороны. Утрата этого района может создать серьезные трудности на юго-востоке Харьковщины.

"Если посмотреть на ключевые магистрали, то становится понятно, что следующим может быть Изюм как важный логистический узел. И уже от него враг сможет создавать угрозу и для Харькова, и для продвижения в сторону Полтавы. Именно поэтому Славянск и Краматорск сейчас выступают укрепленным оборонительным районом Украины, который фактически становится на покупку. сомнений, что противник не ограничится границами Донецкой области и будет пытаться двигаться дальше, имея целью полный захват Украины.

При этом недавно войска РФ продвинулись на севере Харьковской области, в частности, к Волчанскому нефтеэкстракционному заводу, что свидетельствует о попытках закрепиться на западных окраинах города.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в стране вышли в заключительную фазу войны против Российской Федерации . Вот только есть нюанс, сколько эта фаза будет продолжаться – никто сказать не может. Об этом в интервью "УП" рассказал доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

По его словам, сколько это все может занять, никто не знает. Ярослав Грицак отметил, что классический случай – это корейская война. Историк напомнил, что переговоры начались в 1949 году, а завершилась война в 1953 году, потому что Сталин умер. Очевидно, что российская сторона будет затягивать как можно дольше, пока Путин у власти. Но если уж ведутся переговоры, значит, мы уже движемся к концу. Историк считает, что для Украины важно существование оси Брюссель — Вашингтон.