Новую фильтрацию россияне объявили на оккупированной территории: кого будут усиленно проверять

Российские войска продолжают захватническую войну, а украинцев, на территории, которую удалось захватить, усиленно проверяют.

Фото портал "Комментарии"

В Центре национального сопротивления сообщили, что для жителей захваченных в 2024 году населенных пунктов оккупанты развернули новый фильтрационный лагерь на 1000 человек.

"Население принудительно свозят туда для проверки сотрудничества с Силами обороны. В то же время, каждому в обязательной форме выдают паспорт гражданина РФ. Фактически россияне создают геноцид и уничтожают нацию в центре Европы прямо сейчас”, — говорится в сообщении Центра.

Центр национального сопротивления внимательно отслеживает сотрудников лагерей и причастных к их функционированию.

“Отмечаем, что преступления против человечности не имеют срока привлечения к ответственности и никто не избежит расплаты. Отправляйте информацию, которая поможет наказать военных преступников по ссылке”, — обратились в Центре к украинцам.

Напомним, что на оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", российские захватчики обещают земельные участки тем, кто согласится воевать против Украины. Такие новые методы вербовки "пушечного мяса" для захватнической армии РФ придумала российская оккупационная администрация во временно оккупированной части Запорожской области.

В Центре национального сопротивления сообщили, что гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что участники войны против Украины вроде бы смогут бесплатно получить земельные участки в регионе.

В Центре отметили, что теперь оккупанты пытаются привлекать новых рекрутов призрачными обещаниями и материальными поощрениями.



