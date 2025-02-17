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Новой утечки войны с Россией избежать не удастся: дипломат назвал вероятные сроки

Украине предстоит длительная борьба за безопасность, что скажется на социально-экономическом развитии и зависимости от внешней помощи

17 февраля 2025, 13:45
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Клименко Елена

Завершение активных боевых действий не означает гарантированного длительного мира, поскольку Россия может использовать время для перевооружения. По словам некоторых аналитиков, новый этап войны может начаться в 2029 году, когда завершается президентство Трампа. Об этом в интервью Главреду сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Новой утечки войны с Россией избежать не удастся: дипломат назвал вероятные сроки

Фото: из открытых источников

"Не берусь точно оценивать время, но некоторые аналитики и разведки других стран указывают 2029 год как вероятную дату новой российской агрессии против европейских стран. Говорят, что тогда завершится президентство Трампа, и в России может измениться ситуация", — отметил он.

Чалый считает, что Трамп либо уйдет на второй срок, либо поддержит преемника посреди собственных соратников, что может обеспечить стабильность политики США. Однако ситуация в России будет оставаться неопределенной.

"Поэтому 2029 год — это лишь предположение. В реальности все зависит от того, получит ли Россия паузу, будет ли давление на нее снижено. Если Москва сможет перевооружиться технологически, даже двух лет может быть достаточно, чтобы восстановить силы для новых атак — как против Украины, так и против Европы. Это может быть война, где США отойдут на второй".

Чалый считает, что главным гарантом безопасности в мире США. Если их военное присутствие уменьшится, это создаст угрозу Европе, поскольку она не имеет стратегических бомбардировщиков и значительно уступает России в ядерном потенциале.

"Главное в этой ситуации — кто быстрее подготовится. Парадокс в том, что если Украина и Европа продемонстрируют силу и готовность к обороне, то война может и не состояться. Если бы такая подготовка была еще до 2022 года, вторжение могло бы не состояться или быть значительно меньше", — отметил эксперт.

По его мнению, Украине предстоит длительная борьба за безопасность, что скажется на социально-экономическом развитии и зависимости от внешней помощи. Однако в перспективе у страны есть все шансы стать частью ЕС и получить гарантии безопасности — либо через НАТО, либо через отдельный оборонный союз с Великобританией, Польшей и Балтией.

Ранее портал "Комментарии" писал, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что война в Украине должна закончиться в течение года. По его словам, США подготовит в течение нескольких дней предложения для Украины и России по завершению войны, а обе стороны будут привлечены к этому в течение 180 дней.



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Источник: https://glavred.net/ukraine/klyuchevoe-kto-bystree-podgotovitsya-chalyy-nazval-god-nachala-novoy-agressii-rf-10640228.html
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