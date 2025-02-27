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Новой фазы войны не избежать: военный рассказал, что обязательно должна сделать Украина

Пока в РФ действует нынешняя политическая система, угроза для Украины не исчезнет, уверен Иван Тимочко.

27 февраля 2025, 14:50
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Клименко Елена

После объявления перемирия Украина должна использовать период покоя, который может длиться несколько лет, для подготовки к следующей неизбежной фазе войны. Об этом в интервью "Украинскому радио" сообщил Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Новой фазы войны не избежать: военный рассказал, что обязательно должна сделать Украина

Иван Тимочко. Фото: 24 Канал

Он отметил, что диктаторский режим, установленный Владимиром Путиным в России, может функционировать только при наличии "внешнего врага" и непрерывной агрессии. По словам Тимочко, пока в РФ действует нынешняя политическая система, угроза для Украины не исчезнет. В то же время, перемирие будет использовано Россией для подготовки к новому наступлению.

"Мы должны в максимально сжатые сроки провести всеобщее обучение населения, хотя бы базового уровня подготовки. Кроме того, нам необходимо развивать ракетные программы и программы беспилотных летательных аппаратов, поскольку количественно мы все еще уступаем врагу. Поэтому наш акцент будет на технологиях", — подчеркнул он.

Также Тимочко отметил важность заключения договоров безопасности с международными союзниками.

Напомним, что, по убеждению западных экспертов, Украина может усилить мобилизацию, чтобы не потерять государство, поскольку украинские войска значительно уступают по количеству сил РФ на фронте. Также сообщалось, что взгляды Дональда Трампа относительно Украины за последнее время претерпели изменения. В частности, он впервые признал, что не сможет добиться мира в Украине.

Ранее портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан дал интервью Al Jazeera Arabic. В ходе программы министр Фидан сделал заявления по многим актуальным вопросам, в частности внешней политике Турции, последним событиям на Ближнем Востоке, действиям Израиля на юге Сирии, состоянию прекращения огня в Газе, переговорам по Украине и гражданской войне в Судане.



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Источник: https://ukr.radio/news.html?newsID=106694
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