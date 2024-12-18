Новости с фронта неутешительные: оккупанты хотят взять в новое кольцо бойцов ВСУ

"Ситуация в районе Великой Новоселки выглядит более критичной. К югу от Великой Новоселки есть населенные пункты, такие как Макаровка, которую наши военные освободили от противника и сейчас удерживают. Река Мокры Ялы проходит через этот регион, и враг перешел ее, фактически отрезая транспортное сообщение между Макаровкой и Большой Новоселкой. кольцо прорыва вокруг Макаровки, что повышает риски для наших подразделений. Существует опасение повторения сценария с "карманом", как это произошло в зоне Успеновки близ Курахово, когда наши войска вынуждены были отступить. телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что ключевым вопросом является продолжительность удержания украинскими силами этой территории в условиях обострения ситуации вокруг Великой Новоселки. Противник, несмотря на отдельные неудачи, смог добиться определенных успехов. Згурец напомнил, что несколько дней назад ВСУ удалось выбить врага из Нового Комара, но сейчас россияне восстановили свои позиции, и логистика Великой Новоселки находится под угрозой.

"Ситуация накалилась: россияне потеснили ВСУ с Нового Комара, и конфликт за пути обеспечения и логистику продолжается. Очень важно, чтобы наши силы могли определять слабые места в обороне или наступлении противника", — добавил он.

Также Згурец рассказал о действиях врага в других точках. В частности, в Солнцовке и Старых Тернах российские войска пытаются обойти Кураховское водохранилище, чтобы выйти на трассу, расположенную западнее Курахового, и усложнить украинским войскам использование территории ТЭС для активной обороны.

"Кураховская ТЭС находится к югу от Кураховского водохранилища, расположенного на высшей точке. Враг пытается создать предпосылки, чтобы наши силы не могли эффективно использовать промышленную зону для оборонных действий. Риски обхода Курахового есть, но все зависит от того, как Генштаб ВСУ сможет уравновесить эти угрозы", — резюмировал Згурец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские захватчики продвинулись южнее города Курахово, захватив населенный пункт Трудовое и начав атаку на Успеновку.

Как сообщил военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной", перед российской армией на этом участке фронта стоит задача взять под контроль левый берег Сухих Ялов, продолжать движение к Константинополю и начать перерезать связь с юга Курахово.