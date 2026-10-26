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Новое требование Трампа окончательно поставит Украину на грань катастрофы: эксперт ошеломил причиной

Позиция Дональда Трампа будет зависеть от того, поверит ли американский президент в готовность России завершить боевые действия и потребует ли от Киева дополнительных компромиссов

26 октября 2026, 14:00
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Клименко Елена








Украина может столкнуться с давлением на дополнительные уступки в рамках переговоров о завершении войны, считает директор Центра наступательных стратегий Евгений Костогрызов.

Новое требование Трампа окончательно поставит Украину на грань катастрофы: эксперт ошеломил причиной

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, одним из ключевых факторов будет то, насколько администрация Дональда Трампа сочтет действия России настоящим движением к миру. Другим вопросом станет готовность украинской стороны соглашаться на новые компромиссы.

Костогрызов напомнил, что Украина уже допускает приостановку боевых действий по нынешней линии фронта. В то же время возможные территориальные уступки он назвал отдельным и более сложным вопросом.

"Главный вопрос, пойдем ли мы дальше еще на большие компромиссы, на какие-то территориальные уступки. Я подозреваю, что не пойдем", — заявил эксперт, отметив, что окончательные выводы будут зависеть от развития переговорного процесса.

По мнению Костогрызова, Трампу важен прежде всего результат, позволяющий ему возобновить возможность вести дела с Россией. Если американский президент решит, что для этого нужны дополнительные уступки Киеву, он может пытаться склонять Украину к такому шагу.  

В то же время, эксперт не утверждает, что Вашингтон уже принял решение требовать от Украины территориальных уступок. Речь идет о возможном сценарии, который, по его оценке, будет зависеть от интересов американской администрации и переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что американский сенатор-демократ Адам Шифф настаивает, чтобы министр обороны США Пит Гегсет дал показания перед Сенатом по ограничениям в работе Starlink в Украине. По словам политика, эти действия повлияли на операции украинских сил обороны. Об этом Шифф заявил в эфире NBC.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FBFj0uLt2XA
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