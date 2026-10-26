Завершення війни стане найгіршим рішенням України: розкрито небезпеку нового задуму Трампа



















Україна може зіткнутися з тиском щодо додаткових поступок у межах переговорів про завершення війни, вважає директор Центру наступальних стратегій Євген Костогризов.

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За словами експерта, одним із ключових чинників буде те, наскільки адміністрація Дональда Трампа вважатиме дії Росії справжнім рухом до миру. Іншим питанням стане готовність української сторони погоджуватися на нові компроміси.

Костогризов нагадав, що Україна вже допускає припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Водночас можливі територіальні поступки він назвав окремим і значно складнішим питанням.

"Головне питання, чи підемо ми далі на ще більші компроміси, на якісь територіальні поступки. Я підозрюю, що не підемо", — заявив експерт, зауваживши, що остаточні висновки залежатимуть від розвитку переговорного процесу.

На думку Костогризова, Трампу важливий насамперед результат, який дозволив би йому відновити можливість вести справи з Росією. Якщо американський президент вирішить, що для цього потрібні додаткові поступки з боку Києва, він може намагатися схиляти Україну до такого кроку.

Водночас експерт не стверджує, що Вашингтон уже ухвалив рішення вимагати від України територіальних поступок. Йдеться про можливий сценарій, який, за його оцінкою, залежатиме від інтересів американської адміністрації та перебігу переговорів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що американський сенатор-демократ Адам Шифф наполягає, щоб міністр оборони США Піт Гегсет дав свідчення перед Сенатом щодо обмежень у роботі Starlink в Україні. За словами політика, ці дії вплинули на операції українських Сил оборони. Про це Шифф заявив в ефірі NBC.