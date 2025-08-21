Новое предложение Кремля по миру в Украине

На закрытых переговорах в США российский диктатор Владимир Путин выдвинул условия, которые, по его мнению, могут стать основой компромисса в войне против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Условия Кремля касаемо мира

Нынешние требования Кремля выглядят смягченными по сравнению с позицией лета 2024 года, когда Путин настаивал на полном выводе ВСУ с территории всех четырех аннексированных областей.

Теперь Москва предлагает такой сценарий:

• Украинские войска должны покинуть те районы Донбасса, которые еще не оккупированы Россией.

• Россия в ответ готова остановиться на текущей линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

• Кремль обещает отвести войска из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

• Киев должен официально отказаться от вступления в НАТО.

• Североатлантический союз должен юридически зафиксировать, что не будет расширяться на восток.

• Украинская армия подлежит ограничению по численности, а присутствие каких-либо западных миротворческих сил исключается.

Кроме того, в Кремле озвучили два возможных формата "мирного соглашения":

Трехсторонний договор между Россией, Украиной и США, который должен быть утвержден Советом Безопасности ООН. Возвращение к так называемым "Стамбульским договоренностям" 2022 года, которые предусматривали постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

