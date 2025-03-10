Новое обострение на фронте: где россияне "щупают" украинскую оборону

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Лиля Воробьева
Российские оккупационные войска в Донецкой и Луганской областях активно ищут слабые места в украинской обороне, пытаясь найти возможность прорыва. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов во время эфира телемарафона.
Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)
По его словам, в этих регионах российская армия сталкивается со значительными проблемами снабжения и нехваткой личного состава.
Он также отметил, что противник не оставляет намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что большому городу Харьковщины грозит серьезная опасность. В Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают попытки полностью взять под контроль левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают украинские защитники.Как сообщает ТСН, заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич заявил об успешной тактической операции ВСУ, улучшившей позиции украинских войск в районе Двухлетней. На этом участке фронта российские захватчики пытаются сводить переправы через Оскол, поэтому украинские защитники активно работают над тем, чтобы помешать их намерениям и уничтожить враждебную логистику.
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