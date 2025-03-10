Новое обострение на фронте: где россияне "щупают" украинскую оборону

Российские оккупационные войска в Донецкой и Луганской областях активно ищут слабые места в украинской обороне, пытаясь найти возможность прорыва. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов во время эфира телемарафона.

Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)

По его словам, в этих регионах российская армия сталкивается со значительными проблемами снабжения и нехваткой личного состава.

"Они пытаются найти хоть какие-то места, где у них есть потенциальная возможность для прорыва. Однако, по моему мнению, сейчас боевые способности украинских войск постепенно, но растут, тогда как россияне сталкиваются с определенным кризисом, включая логистические трудности и дефицит личного состава", — подчеркнул Трегубов.

Он также отметил, что противник не оставляет намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Впрочем, если говорить откровенно, они очень далеки от достижения этой цели. Они до сих пор не смогли захватить даже небольшую часть Луганской области, которая находится под контролем Украины, хотя там снова наблюдается обострение", — подытожил представитель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что большому городу Харьковщины грозит серьезная опасность. В Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают попытки полностью взять под контроль левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают украинские защитники.

Как сообщает ТСН, заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич заявил об успешной тактической операции ВСУ, улучшившей позиции украинских войск в районе Двухлетней. На этом участке фронта российские захватчики пытаются сводить переправы через Оскол, поэтому украинские защитники активно работают над тем, чтобы помешать их намерениям и уничтожить враждебную логистику.