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Новое наступление ВСУ в Курской области: какие мотивы у этого шага у Украины

Пока Вооруженные силы Украины проводят свою операцию в Курской области, остаются неизвестными ее мотивы

сегодня, 00:45
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Лиля Воробьева

Одним из вероятных мотивов нового наступления Вооруженных сил Украины в Курской области может быть стремление улучшить свои позиции перед возможными предстоящими переговорами о прекращении огня, считают журналисты.

Новое наступление ВСУ в Курской области: какие мотивы у этого шага у Украины

Наступление ВСУ в Курщине (фото из открытых источников)

"Украина начала контратаку на юге России в районе Курска, предупредив, что Россия "получает по достоинству", — говорится в материале CNN.

Министерство обороны Российской Федерации, со своей стороны, заявило, что украинские войска вроде бы начали движение, чтобы остановить российское наступление в Курской области. Российские "военные блоггеры" пишут, что ВСУ двигаются к северу в Бердин, используя свои резервы.

"Для прорыва ВСУ накрыли район мощными системами радиоэлектронной борьбы, усложняя работу наших БПЛА [беспилотников]. Идут бои с применением стрелкового оружия, по противнику активно работает наша артиллерия и танки", — сообщает один из российских военкоров.

Другой военный корреспондент отмечает, что в этом наступлении Украина использует тралы для разминирования, танки и другую бронетехнику, способствующую морозной погоде. Противодействуют украинским силам, в частности, российские бомбардировщики.

Кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года в декабре отказался сообщить, когда Россия вернет себе часть Курской области, на которой находятся украинские войска.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ снова активно наступают на Курщине . Российская группировка в Курской области сейчас находится примерно на том же уровне, что и в августе прошлого года, когда Силы обороны Украины приступили к операции в этом регионе. Даже подкрепление в виде военных из КНДР не улучшило состояние оккупационных войск в этом регионе. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В своем Telegram-канале Коваленко отметил, что визит генерала Сырского в Курскую область перед началом активной фазы украинских наступательных операций был далеко не случайным.



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/01/05/europe/ukraine-kursk-counteroffensive-russia-intl/index.html
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