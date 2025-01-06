"Украина начала контратаку на юге России в районе Курска, предупредив, что Россия "получает по достоинству", — говорится в материале CNN.

Министерство обороны Российской Федерации, со своей стороны, заявило, что украинские войска вроде бы начали движение, чтобы остановить российское наступление в Курской области. Российские "военные блоггеры" пишут, что ВСУ двигаются к северу в Бердин, используя свои резервы.

"Для прорыва ВСУ накрыли район мощными системами радиоэлектронной борьбы, усложняя работу наших БПЛА [беспилотников]. Идут бои с применением стрелкового оружия, по противнику активно работает наша артиллерия и танки", — сообщает один из российских военкоров.

Другой военный корреспондент отмечает, что в этом наступлении Украина использует тралы для разминирования, танки и другую бронетехнику, способствующую морозной погоде. Противодействуют украинским силам, в частности, российские бомбардировщики.

Кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года в декабре отказался сообщить, когда Россия вернет себе часть Курской области, на которой находятся украинские войска.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ снова активно наступают на Курщине . Российская группировка в Курской области сейчас находится примерно на том же уровне, что и в августе прошлого года, когда Силы обороны Украины приступили к операции в этом регионе. Даже подкрепление в виде военных из КНДР не улучшило состояние оккупационных войск в этом регионе. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В своем Telegram-канале Коваленко отметил, что визит генерала Сырского в Курскую область перед началом активной фазы украинских наступательных операций был далеко не случайным.

