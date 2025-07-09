Новое наступление Путина из Беларуси: в Украине предупредили о вероятности негативного сценария

Угроза нового вторжения с белорусского направления остается актуальной, ведь именно через эту границу в начале полномасштабной войны продвигались российские войска, утверждает мэр города Луцк Игорь Полищук.

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Известно, что в сентябре-октябре Россия и Беларусь готовятся провести масштабные совместные военные учения под названием "Запад-2025", что вызывает дополнительные опасения относительно возможного сценария дальнейшей агрессии.

Полищук подчеркнул, что информация о потенциальной угрозе со стороны белорусской границы периодически появляется с начала крупномасштабного вторжения. Оценки настоящей опасности изменялись в зависимости от времени, политической ситуации и военной обстановки. Мэр отметил, что полностью исключать возможность повторного наступления с этой стороны нельзя, однако пока нет конкретных свидетельств о том, что российское командование планирует возобновить атаки именно с белорусского направления.

"Возможность такого развития событий существует, поэтому нам нужно сохранять готовность. Хотя сейчас вероятность нападения с Беларуси достаточно низкая, но полностью отбрасывать эту угрозу нельзя", — подчеркнул Игорь Полищук.

Кроме того, свою оценку ситуации дал польский военный эксперт, генерал дивизии в отставке, бывший командир польского спецподразделения JW GROM, доктор военных наук Роман Полько. Он отметил, что Москва отрабатывает варианты наступательных действий именно с территории Белоруссии, ориентируясь на потенциальный удар по странам Балтии и Польши. Для отработки таких сценариев и организуются военные учения "Запад-2025".

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшем будущем на Сумском направлении вряд ли произойдут существенные изменения, заявил военный аналитик и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.