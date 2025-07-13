Новое масштабное наступление рф: что известно

Центр противодействия дезинформации опроверг громкую публикацию немецкого издания Bild, в которой говорится о якобы подготовке нового масштабного наступления россии. В ЦПД назвали эти материалы очередным примером непрофессионального подхода и непонимания реального положения дел на фронте.

Что известно про «новое наступление» рф

Отмечается, что источником информации для таких материалов часто служат пророссийские телеграм-каналы или же "анонимные" источники в российском генштабе, что сразу ставит под сомнение достоверность таких данных.



"Никакого “нового” наступления не будет, потому что его попросту не существует. Наступательные действия рф не прекращались ещё с прошлого года. Враг постоянно пытается давить: меняет тактику, перебрасывает резервы, штурмует приграничье, навязывает бои и запускает дроны по тылу", — объясняют в ЦПД.



На самом деле, по словам аналитиков, российская армия действует по принципу "давить числом", ведь поставленные кремлём цели на фронте были провалены ещё в 2023 году. Сейчас оккупанты пытаются продвигаться за счёт бесконечных волн штурмов, пополняя нехватку живой силы даже иностранными наёмниками — как это было на Курщине, где зафиксировано присутствие бойцов из КНДР.



ЦПД призывает медиа проверять источники и не распространять сенсационные фейки, которые играют на руку врагу.



Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Ровенской области пограничники спасли двух мужчин, которые оказались в трудной ситуации недалеко от государственной границы с Беларусью. Как сообщили в Госпогранслужбе, ночью в их контактный центр позвонил один из мужчин и рассказал, что они с другом заблудились в болотах и лесах приграничной зоны, нуждаются в помощи и не могут выбраться самостоятельно.





