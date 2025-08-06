Новая защита для военных, разоблачающих коррупцию в Украине

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Ткачова Марія
Кабинет Министров поддержал новый законопроект, направленный на усиление правовой защиты военнослужащих, сообщающих о коррупционных правонарушениях в армии. Документ предлагает ввести дополнительные гарантии безопасности для тех, кто не боится говорить о нарушении.
Кабмин ввел щит для честных военных
В соответствии с законопроектом:
• Военные смогут сообщать о возможных фактах коррупции непосредственно к уполномоченным лицам или антикоррупционным подразделениям, минуя командование.
• Предусмотрена возможность свободного выбора канала для обращения, в частности – подачи жалоб непосредственно в НАПК.
• Военнослужащие будут освобождены от обязанности информировать своего командира о фактах коррупции, если есть риск давления или сокрытия нарушений.
Такие изменения призваны сделать Вооруженные силы более прозрачными, создать безопасную среду для обличителей и устранить практику умолчания. Это важный шаг к формированию современной армии, где честность не риск, а норма.