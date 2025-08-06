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Новая защита для военных, разоблачающих коррупцию в Украине

Правительство защищает военных, разоблачающих коррупцию

6 августа 2025, 16:37
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Автор:
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Ткачова Марія

Кабинет Министров поддержал новый законопроект, направленный на усиление правовой защиты военнослужащих, сообщающих о коррупционных правонарушениях в армии. Документ предлагает ввести дополнительные гарантии безопасности для тех, кто не боится говорить о нарушении.

Новая защита для военных, разоблачающих коррупцию в Украине

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В соответствии с законопроектом:

Военные смогут сообщать о возможных фактах коррупции непосредственно к уполномоченным лицам или антикоррупционным подразделениям, минуя командование.

Предусмотрена возможность свободного выбора канала для обращения, в частности – подачи жалоб непосредственно в НАПК.

• Военнослужащие будут освобождены от обязанности информировать своего командира о фактах коррупции, если есть риск давления или сокрытия нарушений.

Такие изменения призваны сделать Вооруженные силы более прозрачными, создать безопасную среду для обличителей и устранить практику умолчания. Это важный шаг к формированию современной армии, где честность не риск, а норма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что На фоне тревожных сообщений о распространении саранческих насекомых в южных регионах Украины, в Ивано-Франковской области решили действовать на опережение. Здесь заработал специальный контакт-центр, призванный обеспечить оперативный мониторинг ситуации, профессиональную поддержку и быстрое реагирование в случае выявления потенциальной угрозы.
Хотя последние 60 лет на Прикарпатье не фиксировали масштабного распространения саранчи, областные власти призывают граждан оставаться бдительными. В случае подозрения на появление опасных насекомых следует немедленно обращаться к специалистам через созданный контакт-центр. Это позволит быстро подтвердить или опровергнуть угрозу, а также принять меры по защите сельскохозяйственных угодий.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/11032
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