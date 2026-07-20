logo

BTC/USD

63960

ETH/USD

1857.81

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новая волна массированных ударов РФ станет особенно страшной: каким регионам готовиться к худшему
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая волна массированных ударов РФ станет особенно страшной: каким регионам готовиться к худшему

В ближайшее время Россия продолжит интенсивно атаковать Киев, однако уже к осени может сместить главное направление ударов на западные и северные области.

20 июля 2026, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская армия в ближайшее время не будет уменьшать интенсивность воздушных атак по Украине. Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы, отслеживающие активность российской авиации и подготовку к ракетным ударам.

Новая волна массированных ударов РФ станет особенно страшной: каким регионам готовиться к худшему

Фото: из открытых источников

По их данным, в ближайшей перспективе враг продолжит массированно атаковать Киев. Основной целью окупантов остается нанесение максимального ущерба столице, разрушение критической инфраструктуры и увеличение количества жертв среди гражданского населения.

В то же время, аналитики предполагают, что уже ближе к следующему месяцу или осенью российское командование может изменить тактику. По оценке мониторинговых ресурсов приоритет массированных воздушных атак может сместиться на западные и северные регионы Украины.

Под потенциальной угрозой по-прежнему остаются объекты, имеющие критическое значение для функционирования государства. В частности, это железнодорожная инфраструктура, предприятия оборонно-промышленного комплекса, складские помещения, логистические центры, включая объекты "Новой почты", автозаправочные станции, энергетическая инфраструктура, аэродромы и жилые дома.

По мнению авторов мониторинговых каналов, подобные цели Россия выбирает не случайно. Удары по ним могут усложнить военную и гражданскую логистику, повлиять на энергообеспечение, транспортное сообщение и работу оборонной промышленности.

Особое внимание аналитики обращают на активность стратегической авиации РФ. По их информации, российские стратегические бомбардировщики уже могут быть снаряжены ракетами и готовы к новым боевым вылетам. Не исключается, что именно этот ресурс Кремль планирует использовать для атак по западным областям Украины.

Как уже писали "Комментарии", политолог Николай Давидюк считает, что последние кадровые перестановки во власти стали катализатором политического кризиса и повлекли за собой волну протестных настроений. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала политолога Максима Нечитайлова.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости