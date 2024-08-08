logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новая угроза от РФ: мошенники выманивают данные о пленных
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая угроза от РФ: мошенники выманивают данные о пленных

Коордштаб предупредил украинцев о мошеннических действиях РФ

сегодня, 14:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина








Российские спецслужбы разработали новую тактику для получения конфиденциальной информации о военнопленных. Под видом общественных организаций они распространяют информацию о пленных и обещают помочь семьям установить контакт с ними. Однако истинная цель этих организаций – выманить у родственников ценные данные, которые затем могут быть использованы для манипуляций и давления.

Новая угроза от РФ: мошенники выманивают данные о пленных

Коордштаб предупредил украинцев о мошеннических действиях РФ

Об этом предупредил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко. По его словам, российские разведчики интересуются широким спектром информации: от выписок из служебных расследований до персональных данных и фотографий собратьев военнопленного.


Как работает схема:

  1. Создание фейковых организаций: Российские спецслужбы создают подставные общественные организации, которые якобы занимаются помощью военнопленным и их семьям.

  2. Распространение информации: Эти организации активно распространяют информацию о военнопленных в интернете и социальных сетях, обещая помочь установить контакт с ними.

  3. Выманивание данных: Под предлогом оказания помощи, представители этих организаций выманивают у родственников пленных ценную информацию.

  4. Использование данных: Полученные данные используются для манипуляций, шантажа и давления на семьи пленных, а также для получения дополнительных разведданных.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призывает граждан быть бдительными и не передавать персональные данные и любую другую информацию о пленных неизвестным лицам и организациям. Важно помнить, что российские спецслужбы используют самые разные методы для достижения своих целей, и бдительность – лучшая защита от их манипуляций.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lqf160z7iG8
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости