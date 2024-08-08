Новая угроза от РФ: мошенники выманивают данные о пленных



















Российские спецслужбы разработали новую тактику для получения конфиденциальной информации о военнопленных. Под видом общественных организаций они распространяют информацию о пленных и обещают помочь семьям установить контакт с ними. Однако истинная цель этих организаций – выманить у родственников ценные данные, которые затем могут быть использованы для манипуляций и давления.

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Об этом предупредил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко. По его словам, российские разведчики интересуются широким спектром информации: от выписок из служебных расследований до персональных данных и фотографий собратьев военнопленного.





Как работает схема:

Создание фейковых организаций: Российские спецслужбы создают подставные общественные организации, которые якобы занимаются помощью военнопленным и их семьям. Распространение информации: Эти организации активно распространяют информацию о военнопленных в интернете и социальных сетях, обещая помочь установить контакт с ними. Выманивание данных: Под предлогом оказания помощи, представители этих организаций выманивают у родственников пленных ценную информацию. Использование данных: Полученные данные используются для манипуляций, шантажа и давления на семьи пленных, а также для получения дополнительных разведданных.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призывает граждан быть бдительными и не передавать персональные данные и любую другую информацию о пленных неизвестным лицам и организациям. Важно помнить, что российские спецслужбы используют самые разные методы для достижения своих целей, и бдительность – лучшая защита от их манипуляций.