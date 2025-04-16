Новая угроза на границе: Россия перебрасывает своих штурмовиков на два направления

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Лиля Воробьева
Страна-агрессор Российская Федерация концентрирует больше своих военных сил и ресурсов на двух участках украинской границы — в районе Курской области и на Харьковском направлении, в частности возле Волчанска и Липцев.
Российские штурмовики (фото из открытых источников)
"Два направления, о которых можно прямо говорить, что у Российской Федерации есть определенное количество сил и средств", — сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии для Укринформа.
По его словам, речь идет о Курской области, особенно о той части, где ранее продолжалась операция Сил обороны.
Кроме того, он отметил еще одно опасное направление – район Волчанска.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что команды РФ собирается перебросить резервы . Россияне активизировались практически по всем направлениям, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, с одной стороны, это не позволит добиться где-то конкретно серьезных результатов. С другой стороны, возможно, агрессор сейчас поднимет градус по всей линии фронта, чтобы связать ВСУ в боях, а затем перебросит резервы с тыла на ключевое направление.
"Не исключаем вариант, что ключевое направление наступления для весенне-летней кампании просто еще не определено. То есть нарисованные планы везде, но что из них приобретет статус главного, а что вспомогательного – будет решено по первым результатам", — считает военный.
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