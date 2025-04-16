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Новая угроза на границе: Россия перебрасывает своих штурмовиков на два направления

Малые штурмовые группы РФ пытаются перейти границу Украины, сообщил Андрей Демченко.

сегодня, 22:40
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Лиля Воробьева

Страна-агрессор Российская Федерация концентрирует больше своих военных сил и ресурсов на двух участках украинской границы — в районе Курской области и на Харьковском направлении, в частности возле Волчанска и Липцев.

Новая угроза на границе: Россия перебрасывает своих штурмовиков на два направления

Российские штурмовики (фото из открытых источников)

"Два направления, о которых можно прямо говорить, что у Российской Федерации есть определенное количество сил и средств", — сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии для Укринформа.

По его словам, речь идет о Курской области, особенно о той части, где ранее продолжалась операция Сил обороны.

"(Россия, — ред.) продолжает подтягивать (силы, — ред.). Фактически, эти малые штурмовые группы, которые сейчас пытаются перейти границу Украины, именно из тех сил и средств, которые враг держал и держит там", — пояснил представитель ГНСУ.

Кроме того, он отметил еще одно опасное направление – район Волчанска.

"Или направление населенного пункта Липцы, где враг также держал и имеет достаточное количество своих сил и средств для того, чтобы вести боевые действия на территории Украины", — добавил Демченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что команды РФ собирается перебросить резервы . Россияне активизировались практически по всем направлениям, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, с одной стороны, это не позволит добиться где-то конкретно серьезных результатов. С другой стороны, возможно, агрессор сейчас поднимет градус по всей линии фронта, чтобы связать ВСУ в боях, а затем перебросит резервы с тыла на ключевое направление.

"Не исключаем вариант, что ключевое направление наступления для весенне-летней кампании просто еще не определено. То есть нарисованные планы везде, но что из них приобретет статус главного, а что вспомогательного – будет решено по первым результатам", — считает военный.



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