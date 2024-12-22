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Новая стратегия солдат Ким Чен Ына: что делают войска КНДР в Курской области

Северокорейские военные выполняют функцию "расходного материала" для российской армии на войне против Украины.

сегодня, 17:40
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Автор:
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Slava Kot

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал об изменении стратегии, используемой северокорейскими военными в Курской области. По его словам, благодаря таким действиям солдаты КНДР стали "прекрасной мишенью" для ВСУ.

Новая стратегия солдат Ким Чен Ына: что делают войска КНДР в Курской области

Северокорейские военные. Фото из открытых источников

Солдаты Ким Чен Ына появились на территории России в октябре этого года. Они должны помогать армии Путина в борьбе против Украины в районе Курской области. Уже есть первые сообщения о многочисленных потерях в рядах северокорейских войск, но сейчас их может оказаться еще больше – они начали использовать новую более невыгодную тактику.

Как рассказал Кирилл Сазонов в комментариях "24 канала", ранее бойцы Ким Чен Ына атаковали украинские позиции в одиночку, парами или небольшими группами. Однако теперь они проводят полноценные "мясные атаки", во время которых несколько десятков солдат КНДР "прут" на цели одновременно.

"Это отличная мишень к нашим давно воюющим ребятам. Они "кладут" их всех. Россияне уже давно от такой тактики отказались, а вот эти (северокорейские военные) лезут", — сказал Сазонов.

Военный эксперт считает, что северокорейские военные выполняют "грязную" работу, о которой молчат российские солдаты. По его словам, ранее в подобные атаки бросали заключенных, убийц и наркоманов, но их используют не для захвата позиций.

Кирилл Сазонов считает, что во время ликвидации корейских солдат, россияне благодаря дронам активно высчитывают позиции украинских бойцов, в частности, где находятся огневые точки, пулеметы и другое вооружение. Лишь после этого армия РФ запускает более опытных штурмовиков для атаки. По его словам, северокорейские солдаты "одноразовые" и считаются в российской армии, как "расходный материал".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Южной Кореи назвала потери КНДР в Курской области.

Также "Комментарии" писали о МИДе КНДР, который нашел "виновных" в войне в Украине.



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Источник: https://24tv.ua/viyska-kndr-kurshhini-zminili-taktiku-yak-rosiya-yih-vikoristovuye_n2709675
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