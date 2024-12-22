Новая стратегия солдат Ким Чен Ына: что делают войска КНДР в Курской области

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Slava Kot
Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал об изменении стратегии, используемой северокорейскими военными в Курской области. По его словам, благодаря таким действиям солдаты КНДР стали "прекрасной мишенью" для ВСУ.
Северокорейские военные. Фото из открытых источников
Солдаты Ким Чен Ына появились на территории России в октябре этого года. Они должны помогать армии Путина в борьбе против Украины в районе Курской области. Уже есть первые сообщения о многочисленных потерях в рядах северокорейских войск, но сейчас их может оказаться еще больше – они начали использовать новую более невыгодную тактику.
Как рассказал Кирилл Сазонов в комментариях "24 канала", ранее бойцы Ким Чен Ына атаковали украинские позиции в одиночку, парами или небольшими группами. Однако теперь они проводят полноценные "мясные атаки", во время которых несколько десятков солдат КНДР "прут" на цели одновременно.
Военный эксперт считает, что северокорейские военные выполняют "грязную" работу, о которой молчат российские солдаты. По его словам, ранее в подобные атаки бросали заключенных, убийц и наркоманов, но их используют не для захвата позиций.
Кирилл Сазонов считает, что во время ликвидации корейских солдат, россияне благодаря дронам активно высчитывают позиции украинских бойцов, в частности, где находятся огневые точки, пулеметы и другое вооружение. Лишь после этого армия РФ запускает более опытных штурмовиков для атаки. По его словам, северокорейские солдаты "одноразовые" и считаются в российской армии, как "расходный материал".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Южной Кореи назвала потери КНДР в Курской области.
Также "Комментарии" писали о МИДе КНДР, который нашел "виновных" в войне в Украине.
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